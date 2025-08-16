La inseguridad sigue siendo una constante en todos los rincones de Bogotá, pues ya no importa el sector o el establecimiento porque los delincuentes aparecen a cualquier hora para quitarles las pertenencias a los usuarios.

De hecho, esto ha despertado críticas en contra del alcalde Carlos Fernando Galán, ya que muchos aseguran que se ha enfocado en todo lo relacionado a las obras, pero no le presta atención a la seguridad y por eso las personas siguen sufriendo todos los días.

De hecho, este sábado 16 de agosto se presentó una situación indignante en la localidad de Chapinero, ya que unos comensales en un restaurante quedaron fríos porque un hombre entró y les quitó todas sus pertenencias.

Qué pasó en el restaurante de Chapinero, en Bogotá

En esta localidad, muchas personas entran a los restaurantes para comer algo diferente, compartir con los amigos o incluso trabajar, pues el teletrabajo ha permitido esa facilidad.

Sin embargo, eso mismo fue lo que atrajo al delincuente, pues tal como se puede ver en los videos captados por las cámaras de seguridad del restaurante en cuestión, un hombre estaba trabajando en su computador, eso llamó la atención del sujeto y por eso ingresó al establecimiento.

Es más, allí, segundos antes de entrar, desenfundó un arma de fuego con la que amenazó a los comensales, llevándose, además del computador, varios celulares de unas mujeres que estaban compartiendo en una mesa justo al lado. Al final, antes de irse, apunta con su arma diciendo unas palabras y huye del lugar.

Este fue el alarmante momento que se vivió en Bogotá:

Esto tiene indignadas a las personas en la capital, ya que no se puede salir a ningún lado sin ese miedo de ser atracado, pues los delincuentes están al acecho todo el tiempo y aprovechan de la poca presencia policial para afectar a los ciudadanos.

Ante esto, muchos le piden al alcalde Galán que tome medidas serias en contra de esas situaciones, ya que la percepción de seguridad es cada vez peor justamente porque en cualquier localidad roban a diestra y siniestra.

Cómo poner una denuncia por robo en Bogotá

Para denunciar un robo en Bogotá, puede acudir a la Policía Nacional, ya sea a través de una estación de policía cercana, un CAI (Comando de Atención Inmediata), o incluso por teléfono llamando a la línea de emergencias 123 o a la línea 166 de la DIJIN. También puede presentar la denuncia de forma virtual a través de la página web de la Fiscalía General de la Nación.

Pasos:

1. Denuncia presencial:

Acuda a la estación de policía más cercana o a un CAI.

Lleve consigo su documento de identidad y una descripción detallada de lo sucedido, incluyendo la hora, lugar, y características de los objetos robados.

La policía lo orientará sobre el proceso y lo ayudará a llenar la denuncia.

2. Denuncia virtual:

Ingrese a la página web de la Fiscalía General de la Nación.

Busque la opción para presentar denuncias y siga las instrucciones para completar el formulario en línea.

Si el robo fue en un establecimiento comercial, puede reportarlo al CAI virtual de la Policía Nacional.

3. Líneas de emergencia:

Llame a la línea 123 para reportar el robo y solicitar ayuda inmediata.

También puede contactar a la línea 166 de la DIJIN de la Policía Nacional para denunciar el robo.

