Pulzo conoció sobre un grave episodio de violencia que vivió una mujer en el barrio Santa Rosa, en Suba, cuando, según su testimonio, fue atacada con machetes por varios hombres que le destrozaron el vehículo y casi la hieren de gravedad.

De acuerdo con la afectada, todo comenzó cuando un jardinero que se movilizaba en bicicleta en contravía intentó cruzarse en su camino. La mujer asegura que, al no retroceder con su carro, el hombre reaccionó golpeando con un machete el vidrio del vehículo.

Ataque con machete en el norte de Bogotá

La situación no terminó allí. La denunciante indicó que minutos después aparecieron otros tres hombres, presuntamente compañeros del primero, quienes la rodearon y emprendieron un ataque coordinado contra el carro: “me encendieron el carro a machete y me destruyeron todo el carro”, contó.

En medio de la agresión, una de las armas blancas alcanzó a ingresar dentro del vehículo, lo que puso en riesgo su integridad: “me metieron un machete dentro del carro y casi me cortan la cabeza y el hombro. Dios me salvó la vida”, dijo la mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La mujer pidió difusión sobre el caso, teniendo en cuenta la gravedad del mismo, pues aseguró que su vida estuvo en peligro.

