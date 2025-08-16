La localidad de Chapinero de Bogotá se vio envuelta en un nuevo episodio de violencia que ocurrió en la carrera 4 este con calle 58. Se trata de la muerte de dos personas que recibieron varios disparos mientras conversaban en la calle.

Así lo informó en las últimas horas Olímpico Stereo, que dio algunos detalles del impactante crimen que conmociona a la comunidad del oriente de la capital colombiana.

De acuerdo con la emisora, las dos víctimas mortales, de 17 y 32 años, se encontraban conversando al lado de una motocicleta cuando se acercaron dos sujetos en moto que, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones.

