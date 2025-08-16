Una historia que parece sacada de una serie urbana terminó en tragedia en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Un joven de 17 años perdió la vida en medio de lo que testigos describen como una disputa por una gorra de colección.

El crimen ocurrió en el barrio Caracolí, sobre la calle 77 sur con carrera 66, según reveló el medio ciudadano gatonoticiasbogota. La víctima, que aún no ha sido identificada públicamente, fue herida con arma de fuego y murió más tarde en el Hospital de Meissen.

Uno de sus conocidos, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo en entrevista al medio citado: “Sí, todo fue por una gorra de colección, esa sería la causa, estoy casi seguro que mataron al parcerito”.

De acuerdo con esa versión, el joven lucía con orgullo una gorra original cuando fue abordado por otro grupo de adolescentes. Al parecer, la gorra llamó la atención de los agresores, quienes se la robaron y salieron corriendo.

Lejos de dejar las cosas así, el menor habría reconocido a los ladrones y decidió buscarlos para recuperar su prenda. Según el mismo medio, minutos después del robo, el grupo implicado en el hurto se encontraba reunido frente a una vivienda, conversando.

Fue en ese momento cuando llegó una moto al lugar. El parrillero sacó una pistola y comenzó a disparar sin mediar palabra. Uno de los proyectiles alcanzó al joven, quien fue trasladado al hospital, donde lamentablemente falleció.

Las autoridades del CTI de la Fiscalía se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y ya adelantan las investigaciones para establecer si el móvil del crimen está directamente relacionado con el hurto de la gorra o si se trató de un ajuste de cuentas más complejo.

Entre tanto, en redes sociales y portales locales crece la indignación por la muerte del menor, que podría haberse evitado. “Todo por una gorra”, repiten vecinos y amigos, mientras exigen justicia.

