El padre de Harold Aroca, el menor de 16 años encontrado muerto en Bogotá el pasado 10 de agosto, negó con firmeza que el homicidio de su hijo estuviera relacionado con un ajuste de cuentas. En entrevista con El Tiempo, Hermes Aroca afirmó que Harold no tenía vínculos con ninguna banda criminal ni antecedentes que lo relacionaran con ese tipo de hechos.

“Todo eso es falso porque él no hacía parte de bandas, de nadie. Él no está relacionado con nada de esas cosas. Y yo menos. Él era un niño inocente”, expresó el padre, quien además recalcó que su hijo dedicaba gran parte de su tiempo a jugar fútbol y compartir con la familia.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Hermes Aroca también se refirió a la versión de que Harold habría sido testigo de un homicidio, lo que pudo haber motivado represalias. Según su testimonio, el joven comentó en confianza que conocía detalles sobre la muerte de otro muchacho, pero que en el momento del crimen señalado estuvo todo el día en compañía de su padre.

“A él lo cogieron esa gente fue por represalias de eso. Él se enteró que habían matado a ese otro muchacho el domingo, no sé por qué lo dijo, si en broma o qué, y que él tenía idea de quién había matado ese muchacho. Pero él estuvo ese domingo todo el día conmigo”, aseguró.

De acuerdo con información revelada, las autoridades analizan esta hipótesis y rastrean mensajes en redes sociales que aluden tanto al homicidio de Harold como al de Diego Mesa, otro joven asesinado en la misma localidad. La familia de Harold, por su parte, insiste en que hubo fallas en la atención inicial de las denuncias de desaparición, como lo expuso la madre del menor, Carolina García, en una sesión del Concejo de Bogotá. Allí señaló falta de apoyo de la Policía y la Fiscalía en los días previos al hallazgo del cuerpo.

El Tiempo también informó que la investigación cuenta con un video clave en el que se observa a Harold rodeado por cuatro hombres, quienes ya estarían identificados. Además, en el bolsillo del joven fue encontrada una nota con la frase “Jajaja. Eso le pasa por sapo”, lo que refuerza la versión de que su asesinato estaría vinculado con un hecho ocurrido el 3 de agosto, día en que fue ultimado Diego Mesa, un hombre con antecedentes por tráfico de estupefacientes. Las autoridades siguen indagando posibles nexos entre ambos casos y el control territorial de la banda conocida como ‘Los Parejo’.

