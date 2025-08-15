Una noche de caos se vivió este jueves 14 de agosto, alrededor de las 11:00 p.m., en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Puente Aranda en Bogotá. Se registró un intento de motín liderado por detenidos asignados a la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), quienes incendiaron varios colchones dentro de las celdas en el segundo piso de este centro de reclusión.

Los reclusos prendieron fuego a colchones en sus celdas, provocando una situación de alarma y pánico al interior de la URI, según informes preliminares obtenidos por medios locales como El Tiempo. Este hecho requirió la intervención de los Bomberos Oficiales de Bogotá para controlar la conflagración.

Durante este evento que sembró el terror en la URI, tres internos resultaron heridos, afectados por el fuego y la inhalación de los gases tóxicos que emanaron de los colchones en llamas. Según informó el equipo médico que asistió la emergencia, y que fueron reportados por medios locales, estos tres reclusos fueron atendidos con prontitud y, afortunadamente, sus vidas no corren peligro ya que las lesiones no se consideran de gravedad.

La rápida y eficaz intervención de las autoridades y los cuerpos de seguridad, permitió que el orden fuera restablecido en las primeras horas de la madrugada del viernes 15 de agosto. Aseguran que el control de la situación fue total y no se reportaron daños mayores a la infraestructura de la entidad ni consecuencias más graves después de la contención de la revuelta, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas a la prensa.

