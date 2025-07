Apenas horas después de que se conociera la historia de un creador de contenido que expuso a un ladrón que le robó su celular, publicando fotos íntimas que tenía el delincuente, ahora se hizo viral el video de un individuo que intentó cometer un hurto y salió mal librado, pues le terminaron pillando su verdadera identidad.

Lo que parecía un robo más en Buenos Aires, capital de Argentina, terminó con una sorpresa que dejó a toda la comunidad del reconocido barrio Balvanera perpleja. Un hombre, vestido de negro y con actitud sospechosa, fue descubierto por los vecino, mientras salía de un edificio luego de haber ingresado a un apartamento deshabitado.

El inmueble había sido clausurado por las autoridades luego del fallecimiento de su propietario días atrás, por lo que los movimientos extraños protagonizados por el hombre misterioso dentro del lugar llamaron la atención de los residentes, quienes alertaron a la Policía, indicó El Tiempo.

Al llegar al sitio, los uniformados se encontraron con una situación insólita: el presunto ladrón no era un civil cualquiera, sino el oficial mayor Darío Calandri, miembro activo de la División Objetivos Estratégicos de la policía de la ciudad de Buenos Aires.

🚨 TRABAJA DE POLICÍA, ES LADRÓN

– Lo encontraron los vecinos robando una casa abandonada y lo encerraron hasta que llegó la policía

– Es efectivo de la policía de la ciudad

📍 Balvanera pic.twitter.com/a67Re9Uv76 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 21, 2025

El sorpresivo momento fue grabado por uno de los vecinos y compartido en redes sociales. En el video se ve al hombre fumando y sentado en los escalones de entrada del edificio con una actitud tranquila y resignada. Quien hizo la grabación comentó: “Bueno, esta persona dice que es policía y está dentro del edificio”.

De acuerdo con el medio mencionado, Calandri fue detenido en el lugar por agentes de la Comisaría Vecinal 3A, quienes lo sorprendieron cuando intentaba irse con varios objetos de valor que habrían sido sustraídos del apartamento. La investigación del caso fue asumida por la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad confirmó la identidad del implicado y explicó que el apartamento permanecía legalmente cerrado desde días atrás. Además, el canal Todo Noticias, de Argentina, informó que el hombre estaba vestido de civil al momento del arresto y que tenía consigo diversos elementos que podrían pertenecer al fallecido.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, no tardó en pronunciarse. A través de un comunicado, expresó que el oficial fue detenido de inmediato y dejó claro que ya no hará parte de la institución. “Todo policía que se encuentre por fuera de ley no tiene lugar en esta fuerza”, declaró.

El caso de robo sigue en manos de la justicia y ha despertado indignación entre los ciudadanos de Buenos Aires, quienes no esperaban que el sospechoso fuera precisamente un agente del orden.

