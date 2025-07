Las redes sociales se han convertido en una herramienta para denunciar robos y hechos cotidianos de inseguridad. En Argentina, un caso insólito se volvió viral en TikTok luego de que Gabriel Ávalos, usuario identificado como @avalosgabii_, contara cómo logró recuperar su celular tras ser víctima de un asalto en la vía pública.

Según su relato, un hombre lo atacó y le robó su teléfono, pero en medio del forcejeo el delincuente perdió el suyo. Gabriel aprovechó esta situación para desbloquear el dispositivo —cuya clave era sorprendentemente “1-2-3-4”— e intentar negociar la devolución de sus pertenencias contactando a los familiares del ladrón. “Nadie me respondía y hasta me bloqueaban”, explicó en su video de TikTok.

Ante la falta de respuesta, Gabriel revisó la galería del celular y encontró fotos comprometedoras del asaltante con quien sería su amante. “Eran tres fotos: una comiendo con la mujer, otra en un hotel, y una tercera similar”, relató en entrevista con Mediodía Noticias del Canal Trece.

Con esas imágenes en mano, decidió publicarlas en redes sociales, lo que provocó que el ladrón lo contactara de inmediato para pedirle que las eliminara.

“Me pidió que las borrara porque tenía familia. Yo me enojé porque me pedía cosas después de haberme robado”, comentó Gabriel.

Antes de devolver el celular, Gabriel aprovechó para revisar conversaciones en WhatsApp Web y descubrió mensajes que, según él, “tenían un lenguaje muy de código carcelario”. Finalmente, el delincuente accedió a devolver el teléfono y ambos pactaron un encuentro.

“Quiso que nos viéramos cerca de mi trabajo. Yo fui con mis compañeros por seguridad. Cuando llegó, venía solo, con el celular en la mano”, narró. De esta forma logró recuperar su dispositivo, aunque admitió que su reacción fue arriesgada.

“En el momento no lo pensé, solo quería recuperar mi celular porque comprar uno nuevo me iba a costar mucho. Me salió bien, pero pudo terminar mal”, reflexionó.