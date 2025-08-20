En una noche épica bajo la lluvia torrencial de Buenos Aires, el Once Caldas dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, sellando su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un contundente 4-1 en el global.

La figura indiscutible del encuentro fue Dayro Moreno, quien con un doblete histórico no solo lideró la victoria del ‘Blanco Blanco’, sino que también se convirtió en el máximo goleador de la actual edición del torneo, con ocho anotaciones.

Pero la magia no terminó en el campo: un video compartido por su compañero Juan Felipe Castaño capturó la explosión de alegría en el camerino, donde los jugadores del Once Caldas celebraron al ritmo de ‘Baila Morena’ de Héctor y Tito, adaptada con un coro que resonó con fuerza: “¡Dayro Moreno, Dayro Moreno!”.

El video, que se ha compartido masivamente en redes sociales, muestra a los jugadores saltando, cantando y bailando en un ambiente de camaradería y euforia. La letra de la icónica canción de reggaetón fue transformada en un himno dedicado al goleador tolimense, quien, a sus casi 40 años, sigue demostrando por qué es el máximo artillero histórico del fútbol colombiano.

Acá, el video de la celebración de Dayro Moreno:

La celebración no solo refleja la unión del equipo, sino también el impacto de Moreno, un líder dentro y fuera de la cancha que ha llevado al Once Caldas a soñar con un nuevo título internacional, 21 años después de su histórica Copa Libertadores de 2004.

¿Cómo fue el triunfo de Once Caldas ante Huracán?

El camino hacia los cuartos de final no fue sencillo para el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera. El partido de ida, disputado en el estadio Palogrande de Manizales, había dejado una ventaja mínima de 1-0 gracias a un penal convertido por Dayro Moreno.

Sin embargo, en la vuelta en Buenos Aires, el Once Caldas enfrentó un escenario adverso: un Huracán motivado, un ambiente hostil en el estadio y una lluvia incesante que convirtió el césped en un desafío adicional. A pesar de ello, el equipo colombiano mostró carácter y jerarquía para revertir un marcador que comenzó en su contra.

Huracán abrió el marcador al minuto 39 con un penal ejecutado por Matko Miljevic, igualando la serie en el global. Pero la respuesta del Once Caldas fue inmediata y letal. Apenas un minuto después, Michael Barrios protagonizó una jugada individual brillante, eludió al arquero Hernán Galíndez y envió un centro preciso que Dayro Moreno conectó de cabeza para el 1-1.

Este gol no solo niveló el partido, sino que marcó un punto de inflexión, ya que Huracán sufrió la expulsión de Juan Bisanz antes del descanso tras un codazo revisado por el VAR, dejando al equipo argentino con diez jugadores.

El segundo tiempo fue un monólogo del Once Caldas, que aprovechó la ventaja numérica y el desgaste del rival. Al minuto 65, Michael Barrios anotó el 2-1 después de un pase de Rojas y un desvío de Luis Sánchez, desatando una trifulca que terminó con la expulsión de Miljevic por una agresión, dejando a Huracán con nueve hombres.

Con el partido bajo control, Dayro Moreno selló su noche estelar al minuto 88 con un gol de contragolpe, definiendo con clase ante la salida de Galíndez para el 3-1 final. La victoria no solo aseguró el pase a cuartos, sino que también consolidó a Moreno como el máximo goleador del torneo.

🕑 90+9' [HUR 1 – 3 ONC]

Finaliza el encuentro !!!!! El Globo voló, se infló, se agrandó… y lo explotamos en su casa 🎈💣

Once Caldas avanza. 🔥🖤🤍 Hola, Cuartos de Final !!! #OnceCaldas #MiVidaMiEquipo #Sudamericana pic.twitter.com/BBpFPmVXNa — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 20, 2025

