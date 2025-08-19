Atlético Nacional fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo, luego de igualar a un gol durante los 90 minutos. El ‘Verdolaga’ había sufrido un gol tempranero de André Silva, pero en la segunda parte empató con Alfredo Morelos, desde el punto blanco.

En la jugada de la igualdad, Edwin Cardona se fue expulsado por celebrarle la anotación de Morelos a un rival en la cara, justo en el mejor momento de Atlético Nacional.

El hombre menos le sirvió a Sao Paulo para inclinar la cancha, por lo que le terminó dando vida a los brasileños que estaban metidos en su campo sin pasar mayor peligro.

En los penaltis, Matheus Uribe y Marino Hinestroza erraron con Nacional. De hecho, este último terminó llorando por cuenta del error.

🤯⚽️ ¡Sangre fría! El penal definitorio para @SaoPauloFC en los pies de Cédric Soares.#GloriaEterna pic.twitter.com/aWycG6LI6X — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 20, 2025

Sao Paulo se enfrentará en la llave de cuartos de final contra el vencedor de la llave entre Botafogo y Liga de Quito.

😍🏆 ¡Los primeros clasificados a Cuartos de Final! Así quedó el cuadro para lo que viene en la CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/Qr6JqX0Neb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 20, 2025

