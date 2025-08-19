author
Escrito por:  Felipe Galindo
Redactor     Ago 19, 2025 - 10:03 pm

Atlético Nacional fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Sao Paulo, luego de igualar a un gol durante los 90 minutos. El ‘Verdolaga’ había sufrido un gol tempranero de André Silva, pero en la segunda parte empató con Alfredo Morelos, desde el punto blanco.

En la jugada de la igualdad, Edwin Cardona se fue expulsado por celebrarle la anotación de Morelos a un rival en la cara, justo en el mejor momento de Atlético Nacional.

(Vea también: Fluminense fulminó al América en el Maracaná y lo dejó afuera de la Sudamericana)

El hombre menos le sirvió a Sao Paulo para inclinar la cancha, por lo que le terminó dando vida a los brasileños que estaban metidos en su campo sin pasar mayor peligro.

Lee También

En los penaltis, Matheus Uribe y Marino Hinestroza erraron con Nacional. De hecho, este último terminó llorando por cuenta del error.

Sao Paulo se enfrentará en la llave de cuartos de final contra el vencedor de la llave entre Botafogo y Liga de Quito.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO