Atlético Nacional entró desconcentrado al estadio Morumbi, en Sao Paulo (Brasil), y a los 3 minutos del encuentro fue vacunado por el cuadro que dirige Hernán Crespo con una jugada de pelota quieta.

(Vea también: Dayro Moreno comandó victoria de Once Caldas en Sudamericana y espera por rival en cuartos)

Previo al tiro de esquina, Camilo Cándido había salvado a Nacional del gol en contra tras un ataque potente por parte de Sao Paulo. Sin embargo, en la siguiente acción André Silva anotó de cabeza.

En la jugada, la defensa de Nacional estuvo lenta y permitió que el delantero entrara solo por el segundo palo para empujar el esférico al fondo de la red. David Ospina tampoco salió a cortar el balón.

* Pulzo.com se escribe con Z