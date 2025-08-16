Este sábado, 16 de agosto, se llevaron a cabo tres compromisos muy interesantes en el camino a la clasificación en la Liga BetPlay, pues cada resultado cambia la tabla de posiciones y por eso es que el campeonato está tan emocionante.

(Ver también: Nacional atacó como metralleta en Copa Libertadores, pero mala puntería lo dejó con empate)

A primera hora, La Equidad, equipo bogotano que cambiará de nombre y colores pronto, sorprendió y venció por 2-1 a Llaneros del Meta, equipo que venía jugando muy bien y por eso estaba en las primeras posiciones. Sin embargo, el cuadro ‘Asegurador’ fue superior y lo venció gracias a los goles de Kevin Parra y Joider Micolta.

Luego, a segunda hora el turno fue para Águilas Doradas frente a Boyacá Chicó, un compromiso que terminó 2-0 a favor del conjunto antioqueño gracias a los goles de Jorge Rivaldo y Yony González.

Lee También

Finalmente, la cereza del pastel la protagonizaron Atlético Nacional y Fortaleza, que jugaron un partidazo que terminó empatado a dos goles. Es más, Nacional comenzó ganando gracias al autogol de Jhon Balanta, pero rápidamente los ‘Amix’ le dieron vuelta por los goles de Emilio Aristizábal (ley del ex) y Yesid Díaz.

Este fue el gol del hijo de Víctor Aristizábal:

@winsportstv ⚽🔥 ¡Se cumplió la ley del ex! ¡Emilio Aristizabal le anotó a Nacional con una definición de lujo y no lo celebró! #LALIGAxWIN ♬ sonido original – Win Sports

Sin embargo, faltando pocos minutos para terminar, apareció Marlos Moreno para anotar el empate y su primer gol desde que regresó al cuadro antioqueño, llenándose de confianza previo al juego de la Copa Liberadores frente a Sao Paulo.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Con este resultado de Nacional, la tabla de posiciones, en medio de la séptima jornada, quedó así:

Equipo Puntos 1. Junior 14 2. Atlético Nacional 12 3. Llaneros 11 4. Fortaleza 11 5. Pereira 11 6. Medellín 10 7. Tolima 10 8. Envigado 9 9. Santa Fe 9 10. La Equidad 9 11. Deportivo Cali 9 12. Bucaramanga 7 13. Águilas Doradas 7 14. Boyacá Chicó 6 15. Alianza FC 6 16. Deportivo Pasto 5 17. Unión Magdalena 5 18. América 4 19. Once Caldas 3 20. Millonarios 1

(Ver también: Nacional saldría perdiendo con multa, pese a que sus jugadores fueron agredidos en Cúcuta)

Qué partidos siguen en la Liga BetPlay

Ahora, la fecha no ha terminado, ya que quedan cuatro compromisos que pueden seguir moviendo todo. Esos encuentros son:

Domingo 17 de agosto

Tolima vs. Millonarios: 6:10 de la tarde (transmisión de Pulzo Deportes).

Lunes 18 de agosto

Junior vs. Bucaramanga: 5:15 de la tarde.

Pasto vs. Medellín: 7:30 de la noche.

Martes 19 de agosto

Santa Fe vs. Envigado: 7:30 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z