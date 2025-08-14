Nacional empató sin goles ante Sao Paulo en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores y dejó a Edwin Cardona como el gran antagonista de la noche, al errar dos penaltis que le hubiesen permitido al cuadro antiqueño obtener ventaja en la serie.

El ’10’ del ‘Verdolaga’ se mostró frustrado con su actuación y en la atención a medios aseguró que solo una persona con carácter hace lo que él hizo: cobrar un nuevo penalti después de haber fallado. También ofreció disculpas por sus errores.

“Nunca va a ser fácil cuando te toca errar, es de hombres asumirlo. Creo que pocos tienen el carácter de hacer lo que hice y volver a cobrar el penalti, ya después son decisiones que uno toma en el terreno de juego. Pedirle disculpas al equipo y a la hinchada, pero así es el fútbol”, dijo.

Fuer a raíz de ese suceso que Carlos Antonio Vélez, en su programa ‘Palabras mayores’, le contestó Cardona por las aireadas declaraciones, calificando que errar dos penaltis no es carácter, sino que es consecuencia del egoísmo.

“Le escuché las declaraciones, que me parecen fuera de juego. Él puede decir lo que se le dé la gana y yo también. No creo que sea tener mucho carácter tomar la decisión de, en un partido malo, patear el segundo penalti, eso es pensar en usted y no en el equipo. Eso es egoísmo”, dijo Vélez.

Y agregó: “Parece que tuviera patente para hacer lo que quiera, no sé quién le habrá dado la patente para hacer lo que quiere en Nacional, de pronto la hinchada, porque no creo que alguien le haya dicho que es el líder, hay jugadores con más liderazgo y madurez como David Ospina”.

Vélez y el llamado a Cardona por afirmaciones contra la prensa

Sin embargo, hubo un hecho que molestó a Vélez y fueron las palabras usó Cardona al referirse a la prensa colombiana, luego de que mencionara que los medios no apoyan a los clubes colombianos en las competencias internacionales.

“A uno como jugador le duele que, con todo respeto, que la prensa colombiana nos venga a tirar a nosotros en vez de apoyarnos; no solo a Nacional, sino también a Once Caldas y América. Antes hablaban del peso, por el ‘Búfalo’ [Alfredo Morelos] y por mí, pero nosotros adelante hicimos una gran labor marcando y corriendo”, precisó en ese entonces Cardona.

Ante ello, Vélez le plantó cara al ’10’ de Atlético Nacional e indicó que la prensa no está para apoyar o hacerle barra a algún equipo, sino para analizar y “decir lo que es”.

“Esa actitud no es de líderes… La misión de la prensa es decir lo que es. No estoy para apoyar y no apoyar, no hago aguantes, la misión de nosotros no es apoyar ni tampoco desmerecer. Los que juegan son ustedes, ustedes son los que fallan los penaltis, los que hacen las grandes jugadas, no nosotros, nosotros nos tenemos que dedicar a analizar lo que vemos”, dijo.

Y agregó: “Esto es de análisis y no de aguante. En eso está totalmente equivocado. Sería interesante que usted [Cardona] siga haciendo su trabajo, que gane los partidos, que los juegue muy bien, y nosotros evaluamos lo que usted está haciendo, lo que hacen los equipos… Yo entiendo que todo el mundo quiere que le digan lo que quiere oír y pues yo no estoy aquí para hacer crónica social“.

Vea acá a respuesta completa de Carlos Antonio Vélez a Edwin Cardona:

