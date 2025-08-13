La mítica Copa Libertadores tuvo una gran jornada en la noche de este martes 12 de agosto, pues en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín se presenció un gran compromiso entre Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil.

Esta es una de las llaves que más llama la atención en los octavos de final del certamen internacional y en el juego de ida no decepcionó, puesto que hubo fiesta en las graderías y un gran nivel al interior del terreno de juego.

Sin embargo, más allá del buen nivel del equipo colombiano, dicho empate sabe a derrota por cómo se desarrolló el encuentro y la cantidad de opciones que se desperdiciaron, teniendo en cuenta que tuvo incluso dos penaltis que el jugador Edwin Cardona no pudo cambiar por gol.

Este es el resumen del compromiso:

Cuándo vuelven a jugar Nacional y Sao Paulo

Lo cierto es que este encuentro ya quedó atrás y el equipo de Gandolfi debe concentrarse en el compromiso de vuelta, el cual será el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche, hora colombiana, en el estadio de Morumbi.

Por eso mismo se cree que en el juego contra Fortaleza, que será el sábado a la misma hora por la liga colombiana, el técnico ponga un equipo alterno, ya que todos los esfuerzos están concentrados en el cuadro internacional.

Cuándo vuelven a jugar los colombianos en los torneos internacionales

Ahora, una realidad diferente vive, por ejemplo, Once Caldas en la Copa Sudamericana, ya que sí consiguió la victoria por 1-0 frente a Huracán y ahora debe defender ese resultado en condición de visitante el próximo martes a las 5:00 de la tarde.

Victoria en casa mi blanco!!! 🔥🤩🤍 Next stop ✈️📍🇦🇷@sudamericana ⚽️ pic.twitter.com/YU1UCEZarH — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 13, 2025

Por su parte, el América de Cali perdió en el Pascual Guerrero por 1-2 frente a Fluminense y ahora debe buscar la épica en el Maracaná el próximo martes también a la misma hora que el compromiso de Atlético Nacional.

