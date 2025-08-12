Atlético Nacional y Sao Paulo empataron 0-0 este martes en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La noche estuvo marcada por la mala fortuna de Edwin Cardona, que desperdició dos lanzamientos desde el punto penal.

El cuadro verdolaga, dirigido por Javier Gandolfi, fue ampliamente superior a su rival. Dominó la posesión, creó más ocasiones de gol y hasta estrelló dos remates en los postes, pero no pudo romper el cerrojo defensivo del equipo brasileño, que es conducido por el exdelantero Hernán Crespo.

Edwin Cardona y los penales que (no) cambiaron la historia para Nacional

El primer penal llegó al minuto 13, luego de una falta en el área paulista. Cardona tomó el balón con seguridad, pero su disparo se fue desviado.

El segundo llegó al 68’, y esta vez fue el arquero Rafael quien le negó el gol con una gran atajada. Las dos oportunidades desperdiciadas pesaron en el ánimo del equipo y en las tribunas, que no podían creer lo que ocurría.

“Fuimos muy superiores al rival, pero hoy el fútbol no nos premió”, lamentó Gandolfi al final del encuentro. “Lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegrías”, cerró.

Edwin Cardona lloró en partido de Nacional contra Sao Paulo

Con la nevera llena y atragantado de gol, Cardona fue sustituido al minuto 86 de juego. El 0-0 —en casa, en Libertadores, contra un brasilero y después de haber bailado a un gigante— pesa demasiado. El ’10’ se fue frustrado y con dolor evidente.

Una cuenta de deportes brasilera registró en X el momento en que Cardona se tomó el rostro al ser sustituido. El DT lo consoló, el público lo aplaudió, pero el creativo no halló más respuesta que patear el suelo de la rabia. El perfil se aventuró a decir que el paisa lloró al ser sustituido.

Más cuentas en la red social mostraron al ’10’ con lágrimas en el rostro y secándolas con dolor.

Lagrimas de Edwin cardona en el banco de Atlético Nacional después de fallar 2 penales ante sao paulo, todo se define en Brasil en la Copa Libertadores. pic.twitter.com/Qm8bPMSxM7 — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) August 13, 2025

Al final, 0-0 en Medellín, con un Nacional que irá a Brasil a buscar la clasificación a cuartos de Copa Libertadores.

