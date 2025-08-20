Un piloto de la Fuerza Aérea Naval del Atlántico tuvo que eyectarse de un avión de combate F/A-18E Super Hornet en la mañana de este miércoles 20 de agosto, mientras adelantaba un vuelo de entrenamiento en aguas cercanas a la costa de Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con la teniente Jackie Parashar, comandante de Asuntos Públicos de la Fuerza Aérea Naval del Atlántico, el hecho se presentó hacia las 9:53 a. m. (hora EE. UU.), cuando la aeronave sufrió un percance que obligó al piloto, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 83, a activar el sistema de eyección.

Tras la emergencia, se desplegaron equipos de búsqueda y rescate que llegaron al punto del siniestro. El piloto fue ubicado y rescatado alrededor de las 11:21 a. m., siendo trasladado posteriormente a un hospital de la zona para una valoración médica.

El avión permanece en el agua en el lugar del impacto, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente. Cabe resaltar que un avión de este modelo puede costar entre 67 y 73 millones de dólares.

