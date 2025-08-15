En la tarde de este viernes 15 de agosto, una avioneta se accidentó en la calle 47 con carrera 72, en el sector de Laureles, en Medellín. Según la información preliminar, dos personas que viajaban en la aeronave resultaron heridas.

(Lea también: Nueva tragedia aérea: avioneta cayó en carretera, explotó y sus ocupantes fallecieron)

La avioneta venía del municipio de Tolú (Sucre) y tenía como destino el aeropuerto Olaya Herrera, explicó el periódico El Tiempo. Sin embargo, minutos antes de su aterrizaje, se precipitó.

Lee También

A continuación, videos del accidente de la avioneta en Medellín:

#ATENCION en inmediaciones de la estación estadio en Medellín chocó avioneta pic.twitter.com/wXIIJb4uii — Luchovoltio (@luchovoltios) August 15, 2025

#Medellín/ Al momento se registra siniestro aéreo en la Calle 47 con carrera 72 cerca al estadio, avioneta se precipita en esta zona, organizamos de socorro se dirigen para atención de esta emergencia, según información 2 personas lesionadas.#EnDesarrollo pic.twitter.com/ErIHznRQjT — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 15, 2025

Lee También

Accidente en Medellín: ¿qué pasó con aeronave que cayó cerca del estadio?

El piloto de la aeronave fue trasladado de urgencias a la clínica Las Vegas y al pasajero que también resultó herido lo llevaron a la clínica Las Américas.

Al parecer, el piloto de la avioneta reportó fallas en el motor cuando estaba cerca de la zona de aterrizaje, agregó el rotativo. No obstante, no se conocen las causas del accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z