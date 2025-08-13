Pulzo vivió de primera mano la mejor fiesta de Antioquia: la Feria de las Flores. En una travesía de 8 días, la Pulzoneta, un vehículo destinado a recorrer las vías nacionales, recorrió las calles del departamento y su capital para contar las historias que hay detrás de la Feria de las Flores.

La Alcaldía de Medellín entregó el balance exitoso de la feria señalando que deleitó a 5 millones de personas, quienes disfrutaron de programación en 21 tablados populares con más de 200.000 asistentes, conciertos, programaciones culturales en parques, Caminata Canina y los grandes desfiles de Autos Clásicos y Antiguos y el de Silleteros.

De igual forma, la administración local señaló que en total hubo 200 actividades con entrada libre, es decir, el 80 % de la programación, la cual llegó a las comunas, corregimientos y espacios emblemáticos.

Desfile de Silleteros: un éxito rotundo

Esta importante tradición tuvo su edición número 68 con la participación de 540 silleteros y silleteras. Además, convocó a 1’400.000 asistentes que estuvieron distribuidos en las 45 graderías disponibles a lo largo del recorrido de 2,4 kilómetros.

Lee También

El ganador absoluto de este año fue Juan Pablo Sánchez Martínez, de la vereda San Ignacio, quien se quedó con el primer puesto en la categoría monumental.

Estos fueron los ganadores:

Categoría emblemática: Diego Antonio Londoño.

Categoría tradicional: Carolina Londoño Sánchez.

Categoría artística: Laura Atehortúa Londoño.

Categoría monumental: Juan Pablo Sánchez.

Categoría junior: Sebastián Quintero Flórez.

Categoría infantil: Daniel Vásquez Rivera.

Ganador absoluto: Juan Pablo Sánchez.

De igual forma, la administración de la ciudad destacó que del 1 al 10 de agosto estuvieron abiertas al público las Plazas de Flores en Parques del Río, Ciudad del Río y Aeroparque Juan Pablo II. Gracias a la articulación entre la Alcaldía y la Corporación Parque Arví, el Pueblito Paisa se consolidó como un epicentro de cultura, tradición y encuentro ciudadano, el cual contó con más de 30.000 visitantes entre locales, nacionales e internacionales.

Más de 4.000 artistas participaron de la programación, entre los cuales están Fernando González y el Combo ¡Qué Nota!, Arelys Henao, Paola Jara, Jorge Celedón, Pipe Peláez, Grupo Galé, Jessi Uribe, Los de Juancho, Daniel Calderón, Alex Martínez, entre otros.

De igual forma, el Parque Cultural Nocturno registró la presencia aproximada de 20.000 personas durante los cinco días. En este espacio se rindió un homenaje al Combo de las Estrellas por sus 50 años de trayectoria artística. Allí en este escenario fue la final del Festival Nacional de la Trova Ciudad Medellín que convocó alrededor de 14.000 fanáticos del repentismo regional y nacional.

Próxima Feria de las Flores ya tiene fecha

Para concluir, la Alcaldía de Medellín anunció que la Feria de las Flores 2026 será entre el 31 de julio y el 9 de agosto. En el marco de este cronograma, el Desfile Avenida Primavera se realizará el 2 de agosto, el de Autos Clásicos y Antiguos, el 7; y el de Silleteros, el 9.

* Pulzo.com se escribe con Z