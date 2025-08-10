Si hay algo en lo que primero piensan los turistas al momento de viajar a una fiesta tan especial como la Feria de las Flores en Medellín u otras festividades a nivel nacional es el hospedaje.

El lugar en donde día a día se descansa durante un viaje es vital para disfrutar al máximo de toda la programación que ofrecen los eventos especiales. Así como en Barranquilla, Cartagena, Cali y otras ciudades en Colombia, Medellín tiene presencia de NH Collection Hotels & Resorts, que bajo la cadena multinacional Minor Hotels ofrecen una hospitalidad calificada con 5 estrellas y con las mejores atenciones.

Pulzo disfrutó de la Feria de las Flores con la hospitalidad del NH Collection Royal Medellín, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado. Dentro de las amenidades que ofrece en estas festividades está la decoración temática de flores y la incorporación al menú de una carta típica colombiana.

¿Qué espacios ofrece el NH Collection Medellín Royal?

135 amplias habitaciones con termostato, baño privado, minibar y escritorio.

Gimnasio.

Restaurante.

Spa.

Piscina.

Jacuzzi.

Sauna.

Zonas verdes.

Bar.

Espacios para reuniones.

Espacios para celebraciones.

El hotel ofrece una buena experiencia para huéspedes que viajan en familia, pero también para aquellos que viajan por trabajo o negocios. También admiten mascotas, tiene servicio de ‘shuttle’, wifi gratis y estacionamiento.

NH Collection Medellín Royal, un hotel con sello de cero discriminación

Mediante el programa All In, la cadena hotelera también ha hecho un trabajo para promover la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en su personal, pero también por brindar un experiencia con enfoque de género y cero discriminación a sus huéspedes, contando con el sello de no discriminación del Icontec.

“Es importante educar a los empleados en cómo abordar la diversidad, no solo la de género, sino la de pensamiento, ideología política, ideología religiosa, el programa nos ha enseñado a nosotros durante le proceso cómo ampliar esa visión de diversidad”, señaló Gutiérrez, quien es director del programa para la región Andina.

Sobre el impacto del programa, Gutiérrez aclara que los huéspedes se sienten en un lugar seguro y expresarse tal cual se sienten.

“Icontec evalúa todos los procesos internos, entonces la gente, cuando viene, se siente en un lugar seguro. Eso es importante para nosotros. También los empleados, al ver que la empresa está trabajando fuertemente en esto y que dentro de la diversidad nos encontramos, entonces se siente empoderado en su trabajo y con la libertad de ser”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z