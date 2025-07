Uno de los sucesos más desconcertantes que ha ocupado recientemente los titulares en Ecuador y Colombia es el caso de Windy Carolina Montoya Corredor, una colombiana que fue hallada muerta bajo circunstancias misteriosas en un hotel en Guayaquil. La atención sobre este incidente macabro se ha intensificado debido a la naturaleza incierta de su muerte y las interrogantes que rodean su vida y actividades en ese país, según informó El Tiempo.

Todo ocurrió en la noche de este jueves 17 de julio en la habitación 19 de un reconocido hotel del centro de Guayaquil, el cuerpo de Montoya Corredor fue descubierto en un estado inquietante, con una soga alrededor del cuello y múltiples heridas visibles en distintas partes del cuerpo. La Policía se personó en el lugar tras recibir una llamada del compañero sentimental de la víctima, un colombiano llamado Jaime Leonardo Quinteros Tocora, quien alegó haberla encontrado muerta en el baño de dicha habitación, de acuerdo con el rotativo.

Quinteros Tocora, quien se convirtió en el principal sospechoso, contó a las autoridades que encontró a Windy suspendida en el baño. Reclamó haberla bajado, acostado en la cama y seguidamente llamado a la Policía. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía le imputó el delito de presunto femicidio mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte. No obstante, ciertos detalles de su testimonio no encajaban, lo que ha mantenido el caso de la mujer bajo la lupa de la investigación, según el impreso.

Un testigo clave de estos trágicos sucesos fue un empleado del hotel quien declaró que la pareja ingresó al lugar a las 3:05 a.m., y posteriormente a las 3:42 a.m., escuchó ruidos extraños, vio a la mujer llorando sobre la cama y a su pareja con ella. Según este testigo, tras la consulta de su estado, la pareja le aseguró que todo estaba bien. Luego, alrededor de las 7:41 a.m., Quinteros Tocora volviendo al hotel, informó en la recepción sobre el deceso de Windy, sosteniendo que se trataba de que supuestamente era una muerte voluntaria, de acuerdo con el periódico.

Las marcas en el cuerpo de Montoya contradicen la versión de que se haya quitado la vida y han impulsado a la justicia a retener a Quinteros Tocora para continuar su investigación. La Fiscalía ecuatoriana está trabajando diligentemente para resolver el enigma de lo ocurrido en esa habitación, según el citado diario.

Las autoridades confirmaron que la mujer residía en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Además, en la investigación todavía no se ha revelado a qué se dedicaba ella en Colombia y ahora Migración Colombia entrará a pedir información sobre el ingreso de Windy Montoya a Ecuador y el motivo de su viaje a ese país.

Lo que inicialmente se sabe es que el cuerpo fue hallado vestido en la cama, mientras que en el baño se habría encontrado una sábana, la cual habría sido utilizada en la muerte de esta mujer. Por ahora, inició un proceso de investigación con el hotel y la retención de este hombre hasta confirmar qué responsabilidad él tiene, de acuerdo con el portal RTS.

