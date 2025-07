El escalofriante suceso de la muerte de una familia en el hotel Portobelo Convention en San Andrés está causando un revuelo, no solo por la tragedia en sí, sino por las graves denuncias de la familia acerca de las condiciones del establecimiento.

El 11 de julio, Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Matías Martínez Canro, fueron encontrados sin vida en la habitación del hotel en el que estaban pasando sus vacaciones. La familia en luto ahora busca respuestas y justicia.

Según los familiares, días antes los Martínez Canro habían percibido un olor extraño en la habitación, solicitando un cambio, pero su petición fue desestimada por la administración del hotel. Hoy, son precisamente estos hechos los que giran en torno a la especulación sobre la causa de la muerte de los tres miembros de la familia.

“No entendemos por qué no se atendió su solicitud de cambio de habitación, teniendo en cuenta que esta olía a gas o pintura, eso es lo que nos relataron”, mencionó Orlando Canro, abuelo de Viviana, en una entrevista con El Tiempo. El señor Canro cuestiona a la administración del hotel por su renuencia a brindar una mejor atención y aclarar las condiciones del cuarto.

Familiar de Viviana Canro dio a conocer videos del hotel Portobello e hizo denuncia

Por su parte, José Canro, otro familiar de las víctimas, relató que al conocer la noticia de la tragedia, varios miembros de la familia viajaron de inmediato a San Andrés para hacerse cargo de la situación y exigir explicaciones.

Sin embargo, al llegar al hotel, descubrieron que varias cámaras de seguridad no estaban funcionando, lo que representó una grave pérdida de evidencia, ya que las grabaciones podrían haber sido clave para reconstruir los últimos momentos de los fallecidos dentro del establecimiento.

El hombre reveló a Citytv dichas grabaciones y fue más allá al contar detalles del estado del hotel, que aseguró que días antes de la tragedia se llevó a cabo una fumigación.

“Habían unas (cámaras) dañadas. Otras no sabemos si están funcionando. El hotel por dentro está en obra gris. Yo tomé algunas fotos, tomamos videos. (Vimos) las paredes cochinas, descarapeladas, el piso feo”, indicó el joven.

Hipótesis sobre la muerte de tres personas en hotel de San Andrés

En medio de la conmoción, la hipótesis más fuerte es la presencia de gases tóxicos. Esta sospecha se reforzó dado el descarte de la intoxicación alimentaria, dado que los exámenes de autopsia mostraron que el estómago del niño estaba limpio, según informó El Tiempo.

Una revelación reciente sobre la reserva de la familia ha sido otro elemento de consideración en el caso. Las autoridades se encuentran actualmente indagando que los Martínez Canro realizaron diferentes reservas en fechas separadas para hospedarse en el hotel.

El fallecimiento de la familia expone serias dudas sobre las condiciones de seguridad y atención al cliente en el sector hotelero del archipiélago. Los familiares señalan la aparente negligencia y la falta de respuesta adecuada de la administración del hotel como posibles desencadenantes de la tragedia.

“La verdad, no se han pronunciado con nosotros. No nos han dicho nada al respecto de la tragedia que le pasó a la familia. Vinieron a sacar un comunicado ayer (miércoles 16 de julio) diciendo que días antes habían fumigado, cosa que a nosotros durante los cinco días que duramos allá no nos dijeron, no se pronunciaron con nosotros, agregó José Canro al mencionado canal.

