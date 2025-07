La encuesta hecha por Cifras y Conceptos y pagada por Roy Barreras, quien está buscando cuál es su mejor panorama de cara a las siguientes elecciones presidenciales. Según dice la ficha técnica, esta encuesta fue hecha a 1.159 personas que estaban ubicadas en Barranquilla, Cali, Cartagena, Cúcuta, Cundinamarca, Manizales, Medellín, Pasto, Pereira y Villavicencio.

Entre las muchas preguntas que hicieron, hay una muy curiosa. “¿Usted estaría de acuerdo con que la esposa de Miguel Uribe fuera candidata presidencia?”, dice una de las preguntas.

El 28 % de los encuestados cree que sí debería lanzarse como candidata a la presidencia, mientras que el 72 % considera que no debe hacerlo. Las personas jóvenes (de 18 a 55 años) son las que menos están de acuerdo en que no debe ser candidata.

Aunque ni ella ni nadie de su entorno ha manifestado que esté interesada en entrar en la política (seguramente es uno de sus últimos pensamientos en este difícil momento familiar que atraviesa), hay muchas especulaciones, sobre todo en redes sociales. De hecho, hasta campañas de desprestigio han hecho en contra de María Claudia Tarazona.

Lee También

Si bien la esposa de Miguel Uribe lleva muchos años de experiencia en el ámbito político y fue hasta asesora del senador (fue así como nació su amor), nunca ha buscado un cargo público de elección popular y aspirar en este coyuntural momento del país sería un reto gigante en su carrera.

Dice la ficha técnica de esta encuesta de Cifras y Conceptos que se estima que esta encuesta representa cerca del 17,2 millones de personas.

Otros resultados de la encuesta

El más favorecido de esta encuesta es el candidato a la presidencia Sergio Fajardo. Según los resultados, cerca del 44 % de los encuestados tienen una imagen favorable de él, siendo el único que supera el porcentaje de imagen desfavorable (43 %) y solo un 13 de los encuestados no lo conoce.

Claudia López (con un 34 % de imagen favorable y un 54 % desfavorable), Vicky Dávila (33 % de favorable y 52 % desfavorable) y Gustavo Bolívar (29 % favorable y 43 % desfavorable) son los otros que le podrían dar la pelea en la puja por la presidencia.

(Vea también: “El problema no es él”: María Claudia Tarazona habló del menor que le disparó a Miguel Uribe)

Roy Barreras, que fue el que pagó por la encuesta, es analizado en dos panoramas: una consulta de izquierda y una consulta de centro. En el primero, no le va bien, pues es superado ampliamente por Gustavo Bolívar, lo que limitaría su postulación como un candidato del Pacto Histórico. En el segundo, donde estaría con políticos tradicionales como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Mauricio Lizcano, sí obtiene el mejor resultado, siendo el más votado. No obstante, de estos, solo Lizcano ha declarado abiertamente que es precandidato, pues Murillo y Cristo están alejados del contexto político en la actualidad.

Por el momento, Roy Barreras analiza cuál su siguiente jugada política, pues tiene intenciones presidenciales, pero su favorabilidad no es la mejor. Toda su experiencia en el Congreso y recientemente en la Embajada de Colombia en Londres —que no pudo hacer nada para evitar que le volviera a imponer una visa a los colombianos que quieren ir— aún no le sirve para ganarse el voto y la confianza de los colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.