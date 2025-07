Bajo el impacto del intento de asesinato contra su esposo, la precandidata presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona ofrece una sorprendente visión de compasión y desafío a la sociedad, al contar su experiencia y dando una enseñanza de profunda valentía en medio de la violencia que afectó a su propia familia.

En un testimonio personal compartido en el programa ‘Los Informantes’, María Claudia relató su perspectiva sobre el ataque a su esposo el pasado 7 de junio, en el que un adolescente de tan solo 14 años fue el agresor. Describiendo cómo el incidente cambió su familia, su angustia por sus hijos, y su fe como su ancla, la mujer evitó la retórica de la venganza contra el agresor. En lugar de ello, enfocó su atención en la sociedad que de alguna manera había permitido que un menor estuviera involucrado en semejante acto.

“No siento rabia ni resentimiento contra el joven que disparó a mi esposo. Lo que siento es una profunda tristeza”, dijo María Claudia a Los Informantes. “Nuestra sociedad ha fallado si un niño de 14 años encuentra un camino en la violencia en lugar de las oportunidades para estudiar o jugar fútbol”.

El ataque ha incitado un debate robusto sobre la violencia en Colombia, el uso de jóvenes en actos delictivos y la responsabilidad de la sociedad para hacer frente a estos problemas de raíz. La perspectiva de María Claudia arroja luz sobre las dolorosas consecuencias humanas de este ciclo de violencia, haciendo un llamado urgente a políticas que protejan a los niños y jóvenes de ser arrastrados a la criminalidad.

“Cuando uno a los 14 años se pone un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él. Yo no siento ninguna rabia, ni siento rencor, ni siento nada. Siento dolor. Nada te humaniza más que el dolor, pero tampoco nada te humaniza más y te acerca a Dios que el dolor”, señaló.

María Claudia Tarazona, en medio del dolor y la aflicción, ha mostrado una actitud de comprensión y perdón después de un ataque que podría haber costado la vida a su propio esposo. Su testimonio se ha convertido en un llamado a la solidaridad y a la búsqueda de soluciones integrales para prevenir la participación de menores en actos violentos.

Hay evidencia histórica de grupos armados reclutando menores en Colombia. Estos niños son extraídos de sus familias y privados de su infancia para ser entrenados en la violencia. Para el país, este es uno de los legados más dolorosos del conflicto armado interno.

Por ahora, aunque María Claudia no dio detalles significativos de la salud de Miguel Uribe, los médicos siguen con esperanzas de la recuperación del senador, que ya completa más de un mes hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde se mantiene en estado crítico y bajo vigilancia estricta.

