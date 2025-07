A la hora de viajar a San Andrés es importante saber qué revisar en el cuarto del hotel antes de instalarse por completo, ya que se es posible encontrar irregularidades físicas, biológicas y hasta de plagas que pueden convertir su estadía, que sería de descanso y vacaciones, en un verdadero dolor de cabeza que termine hasta en líos legales.

Todo esto, a raíz de la familia que murió en la isla recientemente y que apunta a que las causas habrían sido por supuestas fumigaciones en la habitación. No obstante, otra hipótesis señala que se habría tratado de la presencia de un moho que intoxicó a las tres personas. Lo que es un hecho, es que las autoridades continúan investigando las causas del deceso que cobró las vidas de estos viajeros.

Al llegar a la habitación del hotel en San Andrés, empiece por revisar el estado general de las instalaciones: desgaste excesivo, daños en el mobiliario, o irregularidades en pisos y paredes. Preste atención a la iluminación y al funcionamiento de los electrodomésticos básicos como el aire acondicionado y el televisor. Asegúrese que las ventanas y puertas cierren correctamente y que los seguros funcionen; la seguridad es primordial. No olvide inspeccionar el baño, verificando la limpieza de los sanitarios, la ducha y el lavamanos, y certificando que no haya fugas o problemas con el agua, de acuerdo con el portal de viajes Booking Ninjas.

Una vez cubierta la parte superficial, profundice la revisión para detectar posibles riesgos biológicos y plagas. Examine la ropa de cama en busca de manchas, olores extraños, o pequeños puntos oscuros que podrían indicar la presencia de chinches. Levante el colchón y revise las costuras para descartar cualquier señal de actividad de insectos. En el baño, constate que no haya moho o humedad excesiva en las paredes o cortinas de ducha, lo que podría indicar problemas de ventilación y proliferación de bacterias.

Finalmente, antes de desempacar, eche un vistazo a los rincones, detrás de los muebles y dentro de los armarios; cualquier excremento pequeño, pieles mudadas o insectos visibles son una clara señal de alerta que debería llevarle a contactar a la administración del hotel de inmediato.

¿Qué hacer si no está satisfecho con su habitación de hotel?

Si al entrar a su habitación de hotel se encuentra con que no cumple sus expectativas, ya sea por problemas de limpieza, ruido excesivo, desperfectos o simplemente no es lo que reservó, es crucial actuar de inmediato. Lo primero y más importante es no esperar. Diríjase a la recepción tan pronto como detecte el problema y exponga su inconformidad de manera clara y educada. Sea específico sobre lo que le molesta y, si es posible, tenga a mano cualquier prueba, como fotos o videos, que respalden su queja.

Al hablar con el personal, solicite una solución concreta: puede ser un cambio de habitación, un descuento en su estadía o la corrección inmediata del problema (por ejemplo, enviar a alguien de limpieza o mantenimiento). Si a pesar de sus esfuerzos no se llega a una solución satisfactoria, documente cada paso: anote los nombres de las personas con las que habló, la fecha y hora de las conversaciones, y cualquier promesa o acuerdo. Posteriormente, según aclara el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá enviar sus quejas a través del correo electrónico de la Superintendencia de Industria y Comercio (contactenos@sic.gov.co) indicando en la casilla del asunto ‘dirección de protección al consumidor’.

