Siguen las investigaciones acerca de uno de los hechos más llamativos de los últimos meses en Colombia, pues esta familia, conformada por los padres de familia y un hijo pequeño, aparecieron sin vida en su habitación sin ningún signo de violencia.

De hecho, cada día que pasa salen más detalles acerca de qué pudo haber pasado, si fue una intoxicación, envenenamiento o algo externo, pero lo cierto es que las autoridades aún no llegan al fondo de la situación.

Lo que sí es cierto es que, desafortunadamente, esta familia había pagado mucho dinero porque era la celebración del Día del padre y un cumpleaños, pero desde el principio nada salió bien.

De hecho, en el contrato de compraventa de servicios turísticos que adquirieron para entrar a la isla, recogido por Noticias RCN, quedó en evidencia que la familia pagó un total de 7’835.000 pesos para hospedarse en el Hotel Tone 2 y el Tone Express con cuatro adultos y un niño.

Sin embargo, pese a ese alto costo, la atención no fue la mejor para cambiarse de habitación justamente por los malos olores, lo cual, se cree en la primera hipótesis, pudo causar este lamentable hecho.

“Llegamos al Tone, acabamos de llegar, ese hotel está remohoso, huele hartísimo a moho, no tiene papel higiénico, no tiene aseo, no tienen toallas. Me dio pena, me sentí mal con mis papás, con Nelson, no sé qué hacer”, dijo Viviana en uno de los audios enviados a sus hijos.