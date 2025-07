Colombia sigue consternada por la tragedia que ocurrió en San Andrés y se conoció el pasado 12 de julio: el paseo familiar que terminó en luto por la muerte de una pareja y su hijo de 4 años dentro de la habitación 404 del hotel.

Las víctimas, Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y el pequeño Kevin Mártinez, fueron halladas por el padre de la mujer fallecida, quien estaba alojado en la pieza contigua en la que estaban las víctimas.

Recientemente, la hija de la difunta y quien no viajó con la familia, Mayerly Hurtado, reveló un nuevo audio que detalla la delicada situación que vivió la pareja en el archipiélago con su hijo. Si bien la joven detalló en entrevistas anteriores que su madre le contó que el menor estaba enfermo, la grabación revela las palabras exactas que le dijo su progenitora sobre la emergencia que terminó en tragedia.

Este testimonio se suma a otra grabación que Mayerly Hurtado mostró en Noticias Caracol, en la que su madre se quejaba del mal estado de la habitación, la cual describía con una falta de aseo.

“Este hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo, hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás, con Nelson. No sé qué hacer”, decía Viviana Canro.