Con el fin de las obras en el túnel del Toyo, el más largo de América con más de 9.000 metros de longitud, se completó el primer tramo del proyecto vial que conectará a los ciudadanos de Antioquia con el mar, en cinco horas.

Pese a que el túnel quedó concluido, no se ha podido habilitar para el paso de los vehículos, porque falta completar el tramo dos de la nueva vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, obra que estaba a cargo del Gobierno Nacional y que posteriormente fue cedida a la Gobernación de Antioquia.

No obstante, en un foro hecho por El Colombiano, José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura de Antioquia, indicó, según Valora Analitk, que la megaobra se terminaría en diciembre de 2026, por lo que el túnel más largo de América se podría utilizar en enero de 2027, pues, una vez se concluyan las obras, habrá un proceso de instalación de equipos electromecánicos por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Aseguró, de acuerdo con el medio económico, que están acelerando a los contratistas para que la construcción quede lista en los tiempos planteados por el gobierno de Antioquia.

Dónde queda el túnel del Toyo, el más largo de Latinoamérica

El túnel del Toyo, bautizado oficialmente como túnel Guillermo Gaviria Echeverri, está ubicado entre los municipios Cañasgordas y Giraldo, de Antioquia, con una longitud de 9,7 kilómetros.

Una vez inaugurado, no solo facilitará la conexión entre el centro de Antioquia y el Urabá, sino que también impulsará el comercio exterior al ofrecer una ruta más corta y eficiente hacia el Caribe.

El proyecto de la nueva vía al mar en el territorio antioqueño también incluye varios túneles adicionales y puentes y más de 6 kilómetros de vías a cielo abierto, en un trazado total de más de 37 kilómetros. Su construcción supera una inversión de los 1,8 billones de pesos.

