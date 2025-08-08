El periodista Daniel Coronell divulgó la boleta de encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que aparece identificado con el número de interno 381770 y se confirma que la medida en su contra es de detención domiciliaria.

El documento, expedido tras la sentencia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, indica que Uribe cumplirá la medida en el municipio de Rionegro, Antioquia, lugar que figura como su residencia.

En el apartado de observaciones, la boleta detalla que el 1.º de agosto de 2025 la jueza dictó sentencia condenatoria contra el exmandatario, hallándolo responsable como determinador del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con fraude procesal, también en concurso homogéneo.

De cuánto es la pena de Álvaro Uribe

La pena impuesta es de 12 años de prisión, aunque bajo el sustituto de prisión domiciliaria. Para acceder a ese beneficio, Uribe firmó la diligencia de compromiso y entregó una caución prendaria equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes.

El texto advierte que la condena no se encuentra ejecutoriada, pues la defensa interpuso recurso de apelación.

La divulgación de este documento agrega un elemento más a la etapa que atraviesa el proceso judicial contra el expresidente, que en días recientes confirmó mediante un video en redes sociales que ya se encuentra cumpliendo la medida impuesta.

Formalizado ya como preso, continuaré la lucha contra la naciente mordaza neo-comunista. pic.twitter.com/h4hlgSP158 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 6, 2025

