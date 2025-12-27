El presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la polémica por sus repetidos viajes internacionales y los millonarios gastos que estos conllevan. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal ha revelado cifras alarmantes sobre estos desplazamientos en un informe obtenido por derechos de petición al Ministerio de Defensa, las cuales ha compartido en la red social X bajo el irónico apodo de “Petro paseador”.

Según el informe oficial citado por Cabal, Petro ha desarrollado más de 58 viajes internacionales en tan solo tres años y cuatro meses de su mandato, equivalentes a 226 días fuera de Colombia. Estos viajes han costado al Estado colombiano más de 12.000 millones de pesos en combustible para el avión presidencial, sumado a gastos por alojamiento, transporte y alimentación que superan los 2,5 millones de dólares.

“Los datos provienen de cifras oficiales que demuestran que Petro es el presidente que más viajes internacionales ha hecho y con menos resultados de gestión”, afirmó la senadora Cabal en una publicación hecha el 27 de diciembre de 2025 y que recogió la revista Semana.

La crítica de Cabal se enfoca en el hecho de que mientras el presidente decretó una emergencia económica para justificar medidas de austeridad, él mismo se da “el lujo” de hacer viajes internacionales con costos millonarios para los contribuyentes colombianos.

“Estos son gastos millonarios financiados con impuestos de los colombianos, y absorben recursos que podrían destinarse a resolver problemas urgentes y estructurales de nuestro país”, criticó la senadora Cabal al respecto.

Es necesario aclarar que esta denuncia se enmarca en un fuerte contexto de polarización política en el país, con una oposición que continuamente cuestiona la gestión de Petro, presentándolo como un mandatario ausente y pródigo. Sin embargo, tampoco se mencionan en el informe los logros diplomáticos obtenidos en estos viajes, solo se hace énfasis en los gastos y en la prolongada ausencia del presidente del territorio nacional.

La polémica ha escalado hasta el punto que incluso el expresidente Álvaro Uribe se ha sumado a las críticas contra Petro, mientras en el Congreso se debaten las medidas dictadas bajo la emergencia económica. A pesar de las respuestas del presidente a sus detractores, la discusión sobre el uso de los recursos públicos y la gestión del mandatario parece estar lejos de llegar a su fin.

