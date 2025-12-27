Un cruce de mensajes en redes y declaraciones públicas se dio entre el presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal en medio de la polémica por el paso que dio el Gobierno hacia una asamblea nacional constituyente.

La situación surgió luego de que el Ejecutivo presentara ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un comité promotor para avanzar en la recolección de firmas necesarias para un eventual proceso de construir una nueva constitución.

Esta iniciativa es presentada como un mecanismo para responder a lo que algunos sectores del Gobierno consideran un bloqueo institucional frente a reformas pendientes.

Cabal, integrante del partido Centro Democrático, recordó al presidente que, durante su campaña manifestó que no lideraría una convocatoria a constituyente, y planteó críticas sobre la propuesta vigente.

“Prometió respetar la Constitución del 91, firmó en mármol que no haría una constituyente y hoy en su autoritarismo embarca al país en ese delirio. Estrategia para engañar incautos”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Respuesta de Gustavo Petro a María Fernanda Cabal por asamblea constituyente

En respuesta, Petro publicó un mensaje en la red social X en el que sostuvo que la Constitución de 1991 sería respetada y enfatizó lo que describió como el objetivo de consolidar el estado social de derecho. Según su mensaje, ese principio no se limita a entregar subsidios, sino a garantizar los derechos fundamentales de las personas que habitan el país.

El presidente también hizo referencias al calendario político de 2026 y a las elecciones legislativas programadas para ese año, en las que se elegirán las nuevas composiciones del Congreso. De acuerdo con su planteamiento, el papel de la ciudadanía será central en la definición del futuro político y de cualquier reforma estructural.

Y se respetará la Constitución de 1991. El estado social de derecho se volverá realidad que es el objetivo central de la constitución. Estado social de derecho no es entregarle subsidios aquienes no necesitan, sino garantizar los derechos fundamentales a todas las personas… https://t.co/PXJEnuCAQ6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025

La iniciativa provoca distintas reacciones políticas. Sectores opositores han expresado reservas y dudas sobre los plazos y la viabilidad de una constituyente, especialmente en un contexto electoral cercano; algunos analistas han señalado que, de acuerdo con las normas vigentes, los mecanismos para reformar la Carta Magna incluyen requisitos específicos que no dependen solo de la voluntad del Ejecutivo.

