“Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún, que para reelegirme. Los que se reeligieron fueron otros, no yo, cambiaron la Constitución para ello”.

Con estas palabras, pronunciadas este jueves durante un evento público en Pueblo Nuevo, Córdoba, el presidente Gustavo Petro volvió a confundir a la opinión pública acerca de sus verdaderas intenciones políticas.

En ocasiones pasadas, el Jefe de Estado ha insinuado la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, buscando salidas a sus reformas sociales, cuya aprobación sigue pendiente en el Congreso de la República. Incluso expresó la semana pasada que el Acuerdo de Paz con las Farc contemplaba ese mecanismo.

Ahora, en medio de la prevención que ha suscitado la constituyente, Petro negó haber hablado de ella, afirmando que los medios de comunicación lo han malinterpretado.

“Aquí yo estoy hablando de un poder constituyente, no confundan el objetivo con los medios. El poder constituyente es poder del pueblo, es capacidad de decisión, es capacidad de organización”, declamó ante los cordobeses.

En las redes sociales le sacaron en cara la contradicción. Varios internautas postearon una declaración del presidente del pasado 15 de marzo, en la cual afirmó en otro evento público: “Si no están a la altura (refiriéndose a los congresistas) de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó y ordenó, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”.

Críticas a la instalación de una Asamblea Constituyente en Colombia

La senadora opositora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, trinó que “Petro el 15 de marzo amenazaba con constituyente, hoy 30 de mayo dice que no dijo lo que sí dijo. Digno de caso clínico”.

Esta no es la primera vez que el Primer Mandatario se contradice. El 13 de mayo de 2023, en un encuentro con militares en la Escuela de Cadetes José María Córdova, negó haber acuñado el término de “paz total”, el cual propuso desde sus días de candidato presidencial para impulsar la pacificación del país a través de diálogos con todos los grupos armados.

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y de la realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó ‘paz total’, a mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el que ya quedó”, dijo, sembrando una vez más la incertidumbre en la opinión pública.

Petro el 15 de marzo amenazaba con constituyente, hoy 30 de mayo dice que no dijo lo que sí dijo. Digno de caso clínico. pic.twitter.com/WsjPzG3yjd — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 31, 2024

