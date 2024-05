Han sido varios los llamados que ha hecho el presidente Gustavo Petro desde marzo pasado con el fin de llevar a cabo una asamblea constituyente. Al proceso le ha puesto diferentes nombres (“proceso constituyente”, “poder constituyente” o “plebiscito constituyente”) y diferentes propósitos (para sacar adelante sus reformas o para hacer realidad el Acuerdo con las Farc, entre otros), pero con un camino que sí es claro: no considerar lo que manda la Constitución y las leyes para reformar la Carta Política.

Hasta ahora, Colombia no tenía clara la mecánica de esa iniciativa presidencial que, por su nombre que incluye el término ‘constituyente‘, no tendría otra razón de ser que modificar la constitución. ¿Para qué fines? Aún no es muy claro, aunque para los sectores de oposición tiene un solo propósito: la reelección del presidente Petro, algo que está prohibido por la Constitución, y por eso se busca modificarla.

Sin embargo, un anuncio, este miércoles, de la denominada ‘Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad’ —convocada por sectores de izquierda como el Comando Nacional Unitario, la Coordinadora Nacional por el Cambio, el Pacto Histórico y la Minga Social y Comunitaria y otras organizaciones sociales— encendió las alarmas de congresistas de la oposición.

Esa ‘Asamblea’ estaba programada para que se llevara a cabo en Bogotá este viernes 31 de mayo, pero esa fecha fue cambiada para los próximos 18, 19 y 20 de julio, fecha que coincide con la instalación de la nueva legislatura de sesiones ordinarias del Congreso de la República. El 20 de Julio también es una fecha para conmemorar la Independencia de Colombia y marca uno de los eventos más importantes de la agenda política nacional cada año.

La razón que dieron los organizadores de la ‘Asamblea’ para postergar la fecha es “la ampliación de las inscripciones, la necesidad de contar y garantizar las mejores condiciones logísticas y la importancia de avanzar en la preparación desde todos los territorios y sectores”, de acuerdo con un comunicado que emitieron este miércoles. Pero no solo apuntan a ese día, sino que convocan al “conjunto del movimiento popular y democrático a preparar movilizaciones nacionales” para el cumplimiento de los dos años de Gobierno del presidente Petro, es decir dos semanas después.

Asamblea constituyente de Gustavo Petro toma cuerpo

La revista Semana dice haber conocido “una convocatoria que se está adelantando desde el petrismo, con apoyo de organizaciones sindicales, entre ellas la CUT, en la que se traerán por lo menos 10.000 personas a Bogotá por los mismos días en los que se instalará el Congreso el próximo 20 de julio”. El propósito, según la misma publicación, “sería financiar a estas organizaciones sociales para hagan presencia en la capital y respalden las tesis de Petro”.

En el Congreso de la República se encendieron las alarmas con esta ‘Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad’, pues se considera que, el 20 de Julio, el presidente Petro, en cambio de instalar la nueva Legislatura, presentará formalmente su idea de una asamblea nacional constituyente.

“Esa asamblea, haciéndola coincidir con el día de la instalación del Congreso de la República, lo que buscará es enviar un mensaje de sustitución del Congreso por parte de los grupos radicales que acompañan a Petro y poder decir que el pueblo lo manejan ellos, que ellos representan al pueblo y que la verdadera representación son ellos”, dijo a ese medio el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid.

Y en su cuenta de X reforzó su mensaje con otra advertencia: “Mucho OJO con esta movida: El Gobierno se inventa unas ‘Asambleas populares’ para la fecha que se instala el Congreso de la República ¿Qué pretende? Buscará @petrogustavo decir que allá está “el pueblo” y a nosotros nos amenazará con estallidos. A las malas o a las malas”.

La senadora también del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue más allá y se preguntó en esa misma red social: “¿Qué pretenden con esto? ¿Cuál es el objetivo de una asamblea ‘nacional’ los días 18, 19 y 20 de julio? Están construyendo una narrativa para suponer que Petro pudiera no instalar las sesiones del Congreso. ¿Se aproxima el golpe de Estado de Petro?”.

La ‘Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad’, coincidente con una fecha como el 20 de Julio, se avizora como un escenario propicio y real para que echen raíz las palabras del presiente Gustavo Petro, y que para muchos anuncian su propósito de reelegirse: “Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente, y ese comandante se llama el pueblo de Colombia”.

