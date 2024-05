Cada vez más toma fuerza la idea de una asamblea nacional constituyente, que se ha convertido casi que en una obsesión para el presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas oportunidades durante su Gobierno ha manifestado la necesidad de hacer esta iniciativa, con el fin de que sus reformas sean aprobadas.

(Vea también: Ernesto Samper criticó constituyente propuesta por Petro, pero le abrió el paraguas)

Sin embargo, para que en Colombia haya una constituyente se deben cruzar varias barreras. De hecho, en los últimos días se ha destapado una jugada que tendría el Gobierno para llevar a cabo este proyecto por fuera de la Constitución de 1991, que tiene varios mecanismos para su protección.

En entrevista con el programa ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio, el exfiscal Eduardo Montealegre alertó sobre lo que podría hacer el Gobierno: “La propuesta del jefe de Estado de convocar por decreto una asamblea constituyente para extender, entre otros motivos, su mandato presidencial. Es totalmente legítima”.

Además, aseguró que el país está bloqueado por la imposibilidad de que las reformas del Gobierno sean aprobadas: “Si el Congreso no cumple con esos desarrollos en Colombia, incurre en responsabilidad internacional. Por esta razón, la única salida es la asamblea constituyente, ¡ya!”.

Lee También

Y es que precisamente hace poco, el excanciller Álvaro Leyva en diálogo con Semana habló de cómo sería ese mecanismo que tendría Petro para llegar a una constituyente a través del acuerdo de paz.

“El presidente Petro le entregó una carta a Naciones Unidas diciendo: asumo la responsabilidad de Estado y me comprometo, bajo la gravedad de juramento, a incurrir en una responsabilidad internacional en la implementación. Pero es allí, en ese documento, en donde se plasma la posibilidad de recurrir al acuerdo nacional y naturalmente hacer las reformas. Y algunos dicen que no es una constituyente, pero está la definición de constituyente. Usted conoce aquel dicho de blanco es, gallina lo pone y con sal se come. Ahí no dice huevo, pero todo el mundo sabe que es el huevo”, señaló.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.