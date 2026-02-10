Siguen saliendo a la luz detalles estremecedores sobre la muerte de María José Ardila, la joven de 23 años que perdió la vida tras participar en un peligroso reto de consumo de licor en el bar Sagsa, ubicado al norte de Cali. Lo que comenzó como una noche de celebración terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy genera indignación nacional y graves cuestionamientos contra el establecimiento comercial.

El hecho ocurrió la noche del 25 de octubre de 2025, cuando María José, madre joven, decidió participar en un evento promovido por el bar con la promesa de ganar un premio de 1.500.000 pesos. Ahora, tres meses después, el programa ‘Séptimo Día’ reveló nuevos detalles que refuerzan las acusaciones por negligencia y prácticas peligrosas dentro del establecimiento.

Según el testimonio de Nicolle Cañas, amiga de la víctima y testigo directa, el bar había dispuesto dos tipos de entradas para esa noche: una manilla normal de 40.000 pesos y una manilla especial de 50.000 pesos para quienes quisieran participar en el reto. Las personas que participaran del reto debían tomar:

Un reto extremo de alcohol

El desafío incluía una serie de pruebas de alto riesgo:

Un cucaracho doble en cinco segundos.

Tres shots en el mismo tiempo.

Una cerveza sin parar.

Una botella de aguardiente en 13 segundos.

Ocho tragos de diferentes tipos consumidos con un pitillo.

La cantidad de alcohol ingerido en pocos minutos fue devastadora para el cuerpo de María José. Según Nicolle, cuando la joven comenzó a sentirse mal e intentó hidratarse, los organizadores del reto se lo impidieron.

“María José quería como tomar agua durante los retos, pero nunca se lo permitieron; decían que no podía tomar nada más que no fuera el licor del reto”, relató Cañas a ‘Séptimo Día’.

Esta prohibición, según los testimonios, buscaba evitar que los participantes “hicieran trampa”, pero terminó siendo un factor determinante en la intoxicación extrema que sufrió la joven.

Con el paso de los minutos, el estado de María José se agravó rápidamente. Ya no podía sostenerse por sí misma, estaba inconsciente y su mandíbula estaba rígida. Sus amigas intentaron auxiliarla mientras, según los testimonios, los trabajadores del bar y los asistentes solo observaban sin intervenir.

“Ellos simplemente estaban ahí presenciando cómo nosotros tratábamos de ayudarla”, dijo Camilo Agudelo, quien finalmente decidió trasladarla por su cuenta a un centro asistencial.

Quince minutos después de que su estado se agravara, María José fue llevada a la clínica más cercana. Según el reporte médico citado por ‘Séptimo Día’, llegó en estado crítico, inconsciente, con signos de cianosis (coloración morada) y broncoaspiración, con vómito en la boca y sin poder respirar por sí misma.

“Ella llega súper inconsciente, completamente morada y ya realmente no respiraba”, relató Agudelo.

Cinco días después, el 31 de octubre de 2025, María José Ardila falleció. Su madre, Yulisa Álvarez, expresó entre lágrimas: “Se me fue el alma, el corazón”.

Las investigaciones ahora se centran en las condiciones del reto, la responsabilidad del establecimiento y la posible omisión de auxilio. La revelación de que se prohibió el consumo de agua, se promovió un reto extremo con alcohol y no hubo atención inmediata por parte del bar, ha generado fuertes críticas y cuestionamientos legales.

El caso de María José no solo destapó una tragedia individual, sino una práctica peligrosa que hoy pone bajo la lupa a establecimientos nocturnos que convierten el consumo extremo de licor en espectáculo, premio y negocio, sin considerar las consecuencias humanas.

