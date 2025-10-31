Un reto de consumo de alcohol en una discoteca de Cali terminó en tragedia luego del fallecimiento de María José Ardila, una joven caleña de 23 años, quien se encontraba en un centro asistencial.

La joven celebraba su cumpleaños con amigos en un local nocturno cuando decidió participar en un desafío riesgoso impulsado por el bar. La competencia consistía en beber seis botellas de licor en pocos minutos para ganar un millón y medio de pesos, según informó la FM.

Motivada por la presión del grupo y la promesa del premio, la joven tomó una decisión fatal que terminó costándole la vida. Ella ingirió una cantidad letal de alcohol, lo que provocó un colapso físico y graves complicaciones médicas.

Luego de desmayarse y vomitar, broncoaspiró, impidiendo la oxigenación de su cerebro y desencadenando un paro respiratorio. A pesar de los esfuerzos médicos, María José sufrió daño cerebral irreversible.

Confirman muerte de María José Ardila, quien aceptó reto viral

En diálogo con Blu Radio, Andrés Ardila, padre de la víctima, confirmó la noticia y señaló al establecimiento por no disponer de personal capacitado ni de una ambulancia que pudiera atender la emergencia.

“Mi hija falleció, la desconectaron a las 4:00 de la tarde, estamos consternados en la clínica, esperando que venga Medicina Legal, y tratando de estar lo más cerca de ella en su último momento”, indicó Ardila, según El País, de Cali.

Su fallecimiento expone los riesgos extremos asociados a la cultura del exceso y los retos de consumo promovidos en algunos bares y discotecas del país, mientras la familia pide justicia.

