Una noche que debía ser de diversión en una discoteca de Cali terminó en tragedia para María José Ardila, una joven de 23 años que hoy lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Su caso ha despertado preocupación y debate en redes sociales por los riesgos de los llamados “retos con trago” que se promueven en algunos establecimientos nocturnos.

Y es que, según le contó el padre de la joven a TuBarco News —aliado de Pulzo—, María José sufrió una broncoaspiración luego de vomitar el licor ingerido durante un juego dentro del bar.

Esa situación derivó en una obstrucción de las vías respiratorias, un paro cardiorrespiratorio que se prolongó durante 17 minutos y, posteriormente, un edema cerebral que la mantiene en estado crítico.

¿Cuál era el reto con tragos?

El padre de la joven relató al mencionado medio que todo comenzó cuando María José aceptó participar en un reto propuesto dentro del establecimiento, el cual consistía en beber una serie de seis tragos en un tiempo determinado.

El desafío, según contó, estaba compuesto por seis rondas de licor:

Un “cucaracho” en 5 segundos. Tres ‘shots’ (sin especificar el tipo de licor). Una cerveza completa sin detenerse. Tres ‘shots’ adicionales sin usar las manos. 13 segundos bebiendo aguardiente sin regar una sola gota. Ocho ‘shots’ más, de diferentes tipos, consumidos con pitillo.

El padre de María José dijo que su hija no alcanzó a terminar el reto completo, pues faltaron alrededor de tres o cinco tragos. En medio del desafío, alguien grabó un video en el que se escucha a la joven decir que uno de los tragos sabía “horrible”. Pocos segundos después, se desplomó.

De acuerdo con el testimonio de su familiar, luego de desmayarse, María José fue atendida dentro del lugar, pero su estado rápidamente se complicó y dejó de respirar.

“Al momento de desmayarse se le induce el vómito, ella bronco aspira, el vómito le llegó a los pulmones y queda más o menos 17 minutos sin respiración en una discoteca donde no tenían un paramédico. Cuando llego a la UCI me encuentro con que la han revivido tres veces”, aseguró el joven a TuBarco News.

Acá, lo contado por el padre de la joven:

El caso de María José Ardila, una joven caleña de 23 años, ha generado alerta.

Una noche de fiesta en una discoteca del norte de Cali terminó en tragedia tras aceptar un juego con tragos.

Una decisión cambió todo.@SeguridadCali @FiscaliaCol #TuDenuncia #PeriodismoCiudadano… pic.twitter.com/KBFOgBpNe7 — TUBARCO (@tubarconews) October 30, 2025

Actualmente, la joven permanece intubada en la UCI de un hospital en Cali, bajo pronóstico reservado.

Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que en los próximos días se investigue si el establecimiento donde ocurrieron los hechos tenía medidas de seguridad y control sobre el consumo de alcohol, especialmente en este tipo de “retos” o dinámicas con los clientes.

El caso de María José Ardila ha encendido las alarmas sobre una práctica cada vez más común en bares y discotecas: los retos con tragos o competencias de resistencia al alcohol.

Estos juegos, promovidos en ocasiones como parte de actividades de entretenimiento, pueden tener consecuencias graves para la salud, incluyendo intoxicaciones, pérdida de conciencia, broncoaspiración y, en casos extremos, la muerte.

