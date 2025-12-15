Abelardo de la Espriella reaccionó públicamente a la victoria de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático y le envió un mensaje directo tanto a la senadora elegida como a María Fernanda Cabal, su principal contendora en la consulta interna del partido.
A través de un pronunciamiento, De la Espriella felicitó a Valencia por quedarse con el aval de la colectividad uribista y destacó la afinidad ideológica que dice tener con el Centro Democrático.
“Felicitaciones a la doctora Paloma Valencia por su selección como candidata del Centro Democrático, partido con el que comparto íntegramente los mismos valores y principios fundacionales que defienden la institucionalidad, la libertad, el desarrollo y la democracia”, expresó el abogado, quien también es precandidato presidencial.Lee También
El mensaje de De la Espriella a María Fernanda Cabal
En el mismo mensaje, De la Espriella se refirió a María Fernanda Cabal, quien perdió la consulta frente a Valencia, y le dedicó unas palabras con tono político y simbólico.
“A la doctora María Fernanda Cabal, un mensaje afectuoso y patriótico: hay más futuro que pasado, generala”, señaló, en lo que fue interpretado como un guiño a su trayectoria y al papel que sigue teniendo dentro del sector de derecha.
La reacción del abogado se da en un momento clave del reacomodo político rumbo a las elecciones presidenciales de 2026, en las que, según encuestas recientes, Abelardo de la Espriella aparece como uno de los nombres con mayor opción de competir en la contienda.
