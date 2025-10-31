La muerte de María José Ardila, quien celebraba sus cumpleaños en una discoteca de Cali, conmocionó al país. Ardila, de 23 años, murió tras participar en un desafío ligado al consumo excesivo de alcohol dentro de un bar.

El establecimiento nocturno se encuentra en el centro de la polémica. Según fuentes periodísticas locales, una de las posibles líneas de investigación es si la discoteca incentivaba retos peligrosos como el que terminó en tragedia, ofreciendo premios de hasta 1.5 millones de pesos a quienes lograran beber grandes cantidades de licor en pocos minutos.

En este sentido se pronunció Carlos Pinzón, subsecretario de Salud de Cali, e indicó que se reforzarán las inspecciones en bares y discotecas frente a la promoción de actividades de alto riesgo y el consumo irresponsable de alcohol.

pic.twitter.com/KBFOgBpNe7 — TUBARCO (@tubarconews) October 30, 2025

Hipótesis sobre la muerte de María José Ardila luego de aceptar reto con tragos

Según Tu Barco, fuentes cercanas a la investigación dieron a conocer que el paco podría apuntar a un posible caso de licor adulterado, lo que podría provocar graves sanciones al establecimiento y a su representante legal.

El Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) castiga la fabricación, comercialización o distribución de licor adulterado o fraudulento con penas que pueden ir de 9 a 16 años de prisión, según los artículos 372 a 374A, que sancionan delitos contra la salud pública.

Aunque, por otro lado, se estudia una posible “responsabilidad del establecimiento por omisión en la atención de emergencia” luego de que se observaran signos de alarma.

Padre de María José Ardila evalúa medidas legales

Para el padre de María José, ella no recibió atención oportuna pese a los signos de alarma y evalúa instaurar una demanda contra el establecimiento. Esto para si hubo negligencia, omisión de socorro o promoción de actividades que comprometieran la seguridad de los asistentes al establecimiento.

En diálogo con la FM, Andrés Ardila, mostró su preocupación por las tácticas que habría usado el bar para motivar el consumo. “Es una locura tomar demasiado trago, cinco o seis botellas de trago en cinco minutos”, aseguró.

