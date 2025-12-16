Tras varios meses de ausencia en Suecia, Verónica Alcocer, primera dama y esposa del presidente Gustavo Petro, ha hecho oficial su regreso a Colombia, según confirmaron fuentes a la emisora La W este martes 16 de diciembre de 2025. El mencionado medio no ha revelado los motivos ni los detalles del regreso, añadiendo únicamente que se hizo a través de una “operación cuidadosamente penada y discreta”.

El alejamiento de Alcocer resultó de su vinculación a la Lista Clinton, un listado administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que recoge individuos posiblemente relacionados con actividades ilícitas, como narcotráfico, en Estados Unidos. Esta misma lista afecta también al presidente Petro, a su hijo Nicolás y al ministro del Interior Armando Benedetti.

La estancia de la primera dama en Suecia notó fuertes críticas dado su supuesto estilo de vida lleno de excesos, aparentemente gastando hasta 1.2 millones de pesos colombianos diarios en alojamiento de lujo, según informó la prensa sueca. El presidente Petro, en respuesta a las críticas, defendió públicamente a su esposa asegurando que “esa plata no estaba saliendo de los impuestos de los colombianos”.

El retorno de Alcocer marca el fin de un período plagado de polémicas y rumores sobre posibles estrategias para su repatriación. Se especuló con opciones como un viaje del presidente Petro a Suecia con el pretexto del premio Right Livelihood o un itinerario vía Aeroflot a La Habana seguido de un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, aunque los detalles de su regreso no se han confirmado.

Petro declaró en actos públicos su preocupación por la situación, considerándola una “ignominia” contra su gobierno y enfatizó: “Si no puedo reunir a mi familia, no voy a poder hacerlo por los colombianos”. El presidente aludía a la necesidad de traer de vuelta a la madre de su hija menor Antonella.

