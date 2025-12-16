Un nuevo caso de violencia contra una mujer sacudió la madrugada de este domingo 14 de diciembre al municipio de Soacha. En el conjunto residencial Frailejón I, ubicado en el sector de Ciudad Verde, fue hallada sin vida Angie Paola Quintero Benavides, una joven de 20 años, presuntamente asesinada por su pareja sentimental dentro del apartamento que compartían.

De acuerdo con información preliminar, hacia las 12:40 a. m. la Policía recibió una alerta por una posible riña en el interior de la torre 20 del conjunto residencial. Al llegar al lugar, los uniformados fueron atendidos por un joven que habría reconocido su responsabilidad en la muerte de su compañera sentimental. En el inmueble fue encontrado el cuerpo de la víctima sin signos vitales.

De manera extraoficial, Q’hubo Bogotá conoció que Angie Paola habría sido asfixiada y posteriormente atacada con un arma blanca, presentando una herida en el abdomen. Estas circunstancias hacen parte del material probatorio que está siendo analizado por las autoridades judiciales para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Vecinos del conjunto manifestaron que, minutos antes del crimen, se escucharon gritos provenientes del apartamento, lo que causó preocupación entre los residentes. Tras varios momentos de silencio, la situación fue confirmada con la llegada de la Policía y el posterior hallazgo del cuerpo.

Habitantes del sector también indicaron que el presunto agresor habría informado inicialmente a sus familiares sobre lo ocurrido y que estos, al dimensionar la gravedad del hecho, alertaron a la administración del conjunto y a los celadores, quienes dieron aviso a las autoridades.

El capturado fue identificado como D. Nahar Parada, de 19 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El caso es investigado de manera inicial como un posible feminicidio, mientras se desarrollan los actos urgentes, la inspección judicial y la recolección de pruebas.

El crimen ha generado indignación, especialmente al conocerse que Angie Paola participaba activamente en espacios y manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo mensajes de respeto, cuidado y vida digna a través de sus redes sociales.

Según se ha podido establecer, la pareja mantenía una relación desde el año 2023 y compartía aspectos de su vida cotidiana en plataformas digitales.

Desde las autoridades locales reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier forma de violencia y a activar las rutas de atención disponibles para prevenir desenlaces fatales en contextos de violencia intrafamiliar.

Rutas de atención para buscar ayuda por violencia en Soacha

La Alcaldía de Soacha recordó que cuenta con una Red de Apoyo para mujeres víctimas de violencia, que brinda orientación y atención integral. La ruta se activa en centros de salud como el Hospital Mario Gaitán Yanguas, el Hospital Cardiovascular y clínicas autorizadas, especialmente en casos de violencia sexual dentro de las primeras 72 horas. Los hechos ocurridos en el entorno familiar son atendidos por las Comisarías de Familia, mientras que los casos fuera del hogar deben ser denunciados ante la Fiscalía. La Secretaría de Desarrollo Social y la Casa Social de la Mujer ofrecen acompañamiento psicosocial, jurídico y médico. Además, está disponible la Patrulla Púrpura a través del número 317 595 3626.

