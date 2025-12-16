Rúa, quien salvó a varios de sus compañeros, se convirtió en un símbolo de valentía tras sobrevivir a la tragedia del bus que regresaba a Medellín luego de una excursión escolar a Tolú, accidente que dejó 17 personas fallecidas y más de 20 heridas.

En diálogo con W Radio, el joven contó que el conductor del bus iba a altas velocidades que excedían ampliamente el límite de las carreteras colombianas.

“La conducción fue siempre a altas velocidades. Me atrevería a decir que nos manteníamos a más de 100 kilómetros por hora. Debido a la falta de aire acondicionado, la puerta del bus se mantuvo abierta durante todo el regreso hacia Medellín. Hubo fallas mecánicas y el bus se mantenía a una velocidad muy alta, la verdad”, apuntó en esa emisora.

Tras el accidente, a pesar de estar lesionado y en estado de shock, el joven logró reunir fuerzas para ayudar a varios de sus compañeros y pedir auxilio, evitando que el número de víctimas fuera mayor.

Su testimonio revela que, minutos antes del siniestro, el ambiente en el bus era de alegría y descanso, aunque también advirtió que el vehículo presentaba fallas mecánicas desde antes de iniciar el viaje, incluyendo problemas de batería, motor y aire acondicionado.

Durante el trayecto, el aire se volvió pesado y el conductor mantuvo la puerta y rendijas abiertas para ventilar el bus. El accidente ocurrió de forma repentina, despertando a David en medio de un fuerte temblor y la sensación de caer al vacío.

Tras el impacto, salió del vehículo y se enfrentó a una escena de gritos, oscuridad y muerte. Al darse cuenta de que podía ayudar, socorrió a varios heridos y sacó a algunos de entre los escombros.

Conmovido por su fe, ascendió una pendiente durante cerca de una hora para detener vehículos y pedir ayuda, hasta que una tractomula permitió activar el rescate. Aunque sufrió lesiones leves y un profundo impacto emocional, David envió un mensaje de esperanza y fe en medio del dolor nacional.

