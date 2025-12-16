La madrugada del 14 de diciembre de 2025 será recordada como una jornada triste para Antioquia. Un accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Chispero en la vía Remedios-Zaragoza ha dejado un saldo fatídico de 17 muertos, entre ellos 16 estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus, además de 20 heridos. La hipótesis principal que da cuenta el informe oficial apunta a un posible microsueño del conductor, aunque no se descartan fallas mecánicas del vehículo.

No obstante, se busca desentrañar con mayor precisión las causas que desencadenaron este siniestro que ha impactado profundamente a la comunidad. El trágico desenlace ocurrió a las 4:00 a.m en un sector rural sin cobertura telefónica, lo que retrasó la asistencia médica. Los socorros llegaron una hora después y las operaciones de rescate se extendieron hasta las doce de la mañana, como informó El Tiempo.

Los jóvenes regresaban de una excursión de graduación a Tolú, Sucre, que había sido organizada por la empresa Senior Fest S.A.S., creada hace seis años en Medellín. Esta compañía, que se presenta en redes como Seniors Prom, ha sido objeto de minucioso escrutinio por parte de las autoridades, según el rotativo.

Kevin Alexis Grajales Galeano, el representante legal y único accionista de Senior Fest, manifestó a El Tiempo que están a la espera del parte oficial de las autoridades y colaborarán de la forma que sea necesaria. “Estamos esperando el parte de las autoridades y estamos totalmente dispuestos a colaborar”, afirmó.

las dudas sobre las responsabilidades contractuales y el estado del vehículo. De acuerdo con un informante cercano a esta situación, el contrato de transporte se firmó entre Senior Fest y la empresa Precolombina de Turismo Especializado Ltda (Precoltur), propietaria del bus que llevaba a los estudiantes.

Es importante aclarar que los padres de los jóvenes fueron quienes firmaron el consentimiento y pagaron por cada estudiante, como lo señaló la psicorientadora del Liceo Antioqueño, y el colegio no intervino directamente en la contratación. En las próximas horas los cuerpos serán entregados a sus familias por parte de Medicina Legal.

