Un violento hecho de inseguridad conmocionó en la noche de este lunes 15 de diciembre a los habitantes de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. En el interior de una vivienda del barrio Carbonell, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 59 años, quien era comerciante del sector.

Según recogieron en Citytv, la víctima fue encontrada amordazada, atada de pies y manos y con evidentes signos de violencia. El hijo del hombre, cuya identidad no ha sido confirmada, le dijo al informativo que unos vecinos fueron los que alertaron a las autoridades, luego de ir a buscarlo a la vivienda y no obtener respuesta.

Los hechos habrían ocurrido hacia las 9:00 de la noche, cuando personas aún no identificadas llegaron hasta la vivienda del comerciante. Una vez las autoridades ingresaron a la casa, confirmaron el fallecimiento del hombre.

“Cuando yo llegué estaba la Policía, no me dejaron pasar porque estaba el CTI y me dijeron que los Bomberos habían abierto la puerta y encontraron a mi papá amordazado. Tenía cinta en los ojos, en la boca y tenía las manos y los pies amarrados”, indicó el familiar del fallecido en el canal mencionado.

Acá, lo que dijo el hijo del hombre hallado muerto:

Asimismo, explicó que, según la información preliminar que recibió, los delincuentes habrían forzado el ingreso a la vivienda y sometido a la víctima.

“Lo que se sabe hasta ahora es que a él se le metieron en la casa, básicamente lo forzaron hacia adentro. Lo que me contaron es que encontraron su teléfono afuera y les pareció muy raro, por lo que se lo fueron a devolver. Una persona que estaba adentro le dijo ‘ya le abro, es que no encuentro las llaves’, pero esa no era la voz de mi papá”, agregó el hijo del hombre al mismo medio.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el crimen se habría cometido en medio de un presunto hurto. En Citytv aseguraron que los responsables, luego de cometer el crimen, escaparon por los techos de las casas aledañas, lo que dificultó su captura.

Uno de los datos más preocupantes revelados por la familia al citado canal es que el comerciante ya contaba con una medida de protección, debido a un intento de secuestro del que habría sido víctima tiempo atrás en el mismo sector de Bosa.

Este antecedente es ahora una de las líneas que analizan las autoridades para determinar si el crimen estaría relacionado con amenazas previas o estructuras delincuenciales que operan en la zona.

La oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, Natalia Borja, confirmó que el caso ya es materia de investigación judicial y que la escena fue atendida después de una alerta por presunto hurto.

“Esto ocurre cuando ponen en conocimiento el presunto hurto al interior de una vivienda. Es así como llegan a la zona de atención y logran evidenciar un cuerpo sin vida de sexo masculino que se encontraba atado de manos y pies”, explicó la uniformada, según recogió el mismo canal.

Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre lo que registraron las cámaras de seguridad del sector. Sin embargo, estas grabaciones se perfilan como una de las principales pistas para identificar a los responsables del crimen que hoy enluta a una familia y mantiene en alerta a la comunidad del barrio Carbonell.

