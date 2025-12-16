En medio de un caso que dejó en vilo a toda Colombia, la Fiscalía General de la Nación sigue recolectando pruebas contundentes que sitúan a la empresaria Zulma Guzmán Castro en el centro del escándalo en Bogotá. Según las investigaciones, Guzmán es la principal sospechosa de haber causado la muerte de dos menores enviando un paquete de frambuesas contaminadas con talio a la residencia de Juan de Bedout, empresario reconocido y padre de las víctimas.

Como publicó El Tiempo, las autoridades tienen evidencia de las compras de fruta congelada realizadas por la empresaria días antes del trágico suceso del 3 de abril de 2025. Paralelamente, examinan si este producto fue el que llegó al departamento de De Bedout en la capital del país. Reconociendo los detalles revelados por el diario, la propia Guzmán confirmó a Focus Noticias algunos aspectos vinculados a la investigación, aunque insiste en su inocencia.

Uno de los hechos más oscuros del caso es el episodio del localizador GPS instalado en el auto de De Bedout. El empresario relató que, mientras estaba de viaje en Nueva York hace ocho años, notó que una mujer, que resultó ser Guzmán, le había colocado un dispositivo de rastreo en su vehículo. “Fue un error personal, un episodio jocoso pero vergonzoso”, -enfatizó Zulma Guzmán en una entrevista al citado medio, refiriéndose al hecho como resultado de celos y desconfianza durante un romance con De Bedout.

Además, las pruebas efectuadas por los investigadores, advierten compras de frambuesas hechas por Guzmán Castro previas al crimen. Según los registros, adquirió un paquete por 30.000 pesos el 25 de marzo, y otro el día siguiente, lo cual la empresaria defiende como parte de su consumo habitual argumentando que tiene facturas que respaldan tal frecuencia.

Mientras tanto, en sus redes sociales, Guzmán Castro sostiene su inocencia desestimando seriamente las revelaciones de El Tiempo, refiriéndose a estas como irrelevantes. Sin embargo, estas presuntas pruebas fortalecen la hipótesis de la Fiscalía de una confrontación personal ligada a su pasado con De Bedout.

Aun siendo prófuga de la justicia, la empresaria enfrenta un proceso que continúa en su contra, mientras la Fiscalía liderada por la fiscal Elsa Cristina Reyes, profundiza en su búsqueda y captura.

