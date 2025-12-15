La muerte por intoxicación de talio de dos pequeñas niñas en el norte de Bogotá vuelve a la palestra pública en medio de afirmaciones y declaraciones brindadas a ‘Focus Noticias’ por Zulma Guzmán Castro, mujer señalada como supuesta implicada en el suceso, y por el abogado de las familias de las víctimas. Este crimen, que la Fiscalía sigue investigando, ha desatado toda un entramado por descubrir cuál fue la razón del envenenamiento de las menores.

Desde fuera de las fronteras colombianas, Guzmán ha roto su silencio para defenderse a sí misma, rechazando cualquier implicación en la presencia del mortal talio en las frambuesas consumidas por las niñas. La empresaria se mostró solidaria con las familias afectadas, aunque también expresó su malestar por la exposición mediática que la ha empujado al centro de atención pública antes de cualquier fallo judicial.

“Siento que tengo derecho a corregir una versión falsa y tergiversada”, mencionó.

Una pista importante a tener en cuenta en esta compleja trama es la confirmación por parte de Zulma Guzmán de un affaire con el economista Juan de Bedout, padre de una de las pequeñas víctimas. Guzmán alega que esta relación sentimental, finalizada antes del fatídico incidente, la pone en el centro de todas las miradas, como un “objetivo fácil” en el marco de esta investigación, como dijo en la citada entrevista.

Sin embargo, el abogado de las familias, Majer Abushihab, ha matizado las declaraciones de Guzmán, abriendo la posibilidad de que este caso pudiera avanzar con transparencia a raíz de su intención de entregarse. Pese a esto, Abushihab afirma que Guzmán se encuentra “absolutamente comprometida” en base a las evidencias con las que cuenta la Fiscalía. Pero añadió que aunque sus investigaciones sean “muy serias y contundentes”, corresponde a los jueces determinar si la empresaria es culpable o inocente, de acuerdo con el rotativo.

El crimen, cuyo origen está en el consumo de frambuesas entregadas en la residencia familiar de las niñas, ha tenido un gran seguimiento mediático, principalmente por la compleja maraña de elementos técnicos y personales, que abarcan desde pruebas toxicológicas hasta vínculos sentimentales y la salida del país de la señalada.

