Casi a las 2 de la mañana de este lunes, dice la versión entregada por el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, dos personas que se movilizaban en dos motocicletas participaron de este ataque armado contra el peaje la Lizama.

Este peaje que funciona como parte de la ruta que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga fue atacado con un artefacto explosivo que iba conectado a una de las dos motocicletas.

Ya se conocen algunas imágenes del momento en el que todo sucedió:

Según indicó el coronel Roa, estos delincuentes hicieron disparos intimidatorios contra las personas que trabajan en este peaje y, posteriormente, abandonaron una de las dos motocicletas en las que iban, para luego huir en la otra.

Producto de la detonación, hay una empleada del peaje que está herida levemente, pero fue atendida en un centro médico cercano.

Hasta el momento no han dado a conocer quiénes fueron las personas que participaron de este hecho criminal, pero todo apunta a que hace parte de los hechos intimidatorios del Eln, que al finalizar la semana anterior amenazó con un paro armado en varias regiones del país.

Este peaje queda a 20 minutos de Barrancabermeja, lo que prende las alertas. De hecho, el gobernador de Santander, el general (r) Juvenal Díaz, envió un mensaje sobre estos hechos:

“Rechazo total al atentado terrorista cometido presuntamente por Bandidos del ELN en el peaje la Lizama, vía Barrancabermeja, lamentamos las heridas causadas a una funcionaria y pedimos a la Fuerza Pública realizar las operaciones necesarias para que los Santandereanos puedan sentirse seguros en estas Festividades. No podemos permitir que los grupos armados siembren el terror en nuestro territorio”, escribió en su cuenta de X.

Qué se sabe del “paro armado” con el que el Eln amenaza

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunció la realización de un “paro armado” en todos los territorios donde tiene presencia, una medida que entrará en vigor a partir de este domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extenderá durante 72 horas, hasta el miércoles 17 de diciembre a la misma hora. El anuncio ha generado una amplia alerta nacional e internacional por los riesgos que implica para la población civil.

Según el grupo guerrillero, el paro armado sería una forma de protesta contra lo que califican como un “plan neocolonial” del Gobierno de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. No obstante, autoridades colombianas y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que este tipo de acciones afectan de manera directa a comunidades enteras, imponiendo restricciones mediante amenazas y coerción.

Los denominados paros armados son una práctica utilizada por grupos armados ilegales para ejercer control territorial y social. Durante estas jornadas suelen restringirse la movilidad por carreteras y ríos, ordenarse el cierre de comercios y limitarse las actividades cotidianas. Estas medidas impactan de forma especial a zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado, donde el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y abastecimiento puede verse gravemente afectado.

La Defensoría del Pueblo alertó que este tipo de acciones constituyen una vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular a las normas que protegen a la población civil. Recordó que las amenazas o actos de violencia cuyo objetivo sea generar terror están prohibidos, así como los castigos colectivos y las restricciones que impidan el acceso a bienes indispensables para la supervivencia.

Ante el anuncio, la Defensoría activó mecanismos de seguimiento y monitoreo en sus regionales para identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir a las autoridades sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y protección. El organismo reiteró que ningún actor armado puede arrogarse funciones de autoridad ni imponer normas de convivencia o restricciones colectivas.

La alerta también fue elevada a nivel internacional. La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una advertencia para sus ciudadanos, recomendando no viajar a los departamentos de Arauca, Cauca —excepto Popayán—, Norte de Santander ni a zonas fronterizas con Venezuela. Además, aconsejó reconsiderar desplazamientos en el resto del país, mantener un perfil bajo, evitar multitudes y seguir de cerca la información de los medios.

De acuerdo con organizaciones especializadas como Insight Crime, el Eln tiene presencia en al menos 231 municipios de 19 departamentos de Colombia, con fuertes bastiones en Chocó, Norte de Santander y Arauca, además de operar en varios estados de Venezuela. Durante el paro armado, el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln anunció su adhesión y lanzó amenazas contra ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Barrancabermeja y Popayán, tanto en sus áreas urbanas como rurales.

El presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado y afirmó que esta acción no representa una amenaza contra potencias extranjeras, sino contra la población colombiana. A través de su cuenta en X, aseguró que la orden a la Fuerza Pública es “atacar al Eln y defender al pueblo de Colombia”, e hizo un llamado a vivir la Navidad sin miedo. “El miedo paraliza”, escribió el mandatario.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que se activaron todas las capacidades militares y policiales para enfrentar la situación. Señaló que el llamado paro armado no es otra cosa que “constreñimiento criminal” que pone en riesgo a comunidades, campesinos, mujeres, niños y niñas.

Aunque hasta el momento no se han reportado hechos graves, medios locales informaron del cierre total de la vía entre Cúcuta y Pamplona tras el hallazgo de cilindros con insignias del Eln. Las autoridades mantienen vigilancia permanente mientras avanza el paro armado, que vuelve a poner en evidencia el impacto de este tipo de acciones sobre la población civil en Colombia.

