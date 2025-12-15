La Justicia en Colombia aún busca respuestas y un implicado en el misterioso caso del doble envenenamiento de dos niñas con talio a través de frambuesas contaminadas que sacudió a Bogotá en abril de 2025. Según la investigación de la Fiscalía, la empresaria Zulma Guzmán Castro, de 54 años, se sitúa en el centro de este enigma como principal sospechosa.

Sigue a PULZO en Discover

Pese a su intento de distanciarse del doble crimen mediante la contratación de varios abogados penalistas, tuvo que sobrellevar su renuncia al caso. No obstante, sigue firme en su intención de defender su inocencia. En declaraciones a Focus Noticias, Guzmán aseguró: “Siento que tengo derecho a corregir una versión falsa y tergiversada”.

El Tiempo detalla que el contacto con el joven domiciliario, que inadvertidamente entregó las frambuesas envenenadas en el apartamento de la familia De Bedout, ha sido crucial para la causa. Este entregó dos celulares con información valiosa que corroborarían la relación de Guzmán con el crimen.

De igual forma, el citado medio mostró una foto del domiciliario que llevó las frambuesas, quien iba cargando un bolso amarrillo, una camisa gris y una gorra negra. Este hombre ha aportado información valiosa en la investigación. De hecho, en Noticias Caracol se mostró una foto de lo que serían las frambuesas con las que murieron envenenadas las dos niñas.

Lee También

Este es el domiciliario

El Tiempo

En dicha imagen se ve que están guardadas en un recipiente de icopor. Además, hay unos guantes de color azul, por lo que se cree que la foto corresponde a la indagación de las autoridades horas después de lo sucedido.

Esta es la foto:

Noticias Caracol

El padre de una de las niñas, Juan de Bedout, en una desafortunada trama de tintes amorosos, admitió haber sostenido un romance extramatrimonial con Guzmán, echando más leña al fuego. El hecho de que De Bedout fuera el destinatario de las mortíferas frambuesas, argumentando que se trataba de un regalo a nombre de su hijo, ha producido aún más suspicacias en este caso. Un rostro de cabello rojo y un edificio blanco son elementos que quedaron en la memoria de la pequeña De Bedout, añadiendo un matiz aún más inquietante a esta historia, como indicó el periódico.

La Fiscalía intenta ahora dilucidar si una allegada a Guzmán fue quien supervisó cada detalle de esta operación. Más indicios apuntan a la pista internacional del caso: Los dos teléfonos a través de los cuales se coordinó la entrega, se vinculan a un mismo correo electrónico en España, uno de los destinos a los que Guzmán ha viajado junto con Argentina y Reino Unido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.