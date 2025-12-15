El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó de manera rotunda las recientes acusaciones hechas por la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, las cuales fueron publicadas por la revista Semana, que señalaba que la congresista pidió a algunos generales del Ejército y la Policía que pararan operativos contra estructuras criminales, especialmente en zonas de minería ilegal en Antioquia.

Con este escenario, Sánchez aseguró en entrevista con Néstor Morales en Blu Radio que su información proviene exclusivamente de los medios y que aún hace falta la confirmación de las instituciones para dar veracidad a dichas afirmaciones. “Por ahora la información que tengo es la que han visto ustedes en los medios. He interactuado también a nivel interno, pero ahorita voy a reunirme con la cúpula militar y policial para conocer de primera mano y analizar lo expuesto por ese medio, qué tan cierto es”, sostuvo el ministro en la ya mencionada entrevista.

El procedimiento bajo el que el de Defensa operará para solucionar esta disputa incluye oír de manera directa a los altos mandos señalados en la publicación y, posteriormente, a la senadora Zuleta. Sánchez recalcó el compromiso que tiene su ministerio en cuanto al control y eliminación de la minería ilegal en el territorio colombiano, sin importar las diferencias políticas que puedan existir.

Asimismo, Sánchez aseguró a través de ejemplos que no existen instrucciones para frenar acciones militares, como los operativos que se llevaron a cabo en Urrao, donde se destruyó maquinaria usada para minería ilegal, y en el Bajo Cauca, donde se neutralizó la comercialización ilegal.

Por otro lado, el ministro se rehusó a juzgar las acciones de la senadora Zuleta, haciendo énfasis en que, en caso de encontrar alguna actividad ilegal, sería la Corte Suprema de Justicia la encargada de juzgar por el fuero de los congresistas.

La denuncia que reposa en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Zuleta ha suprimido un terreno escabroso en la esfera política del país. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la congresista habría interferido en los operativos policiales. Que, en el propósito de frenar la captura de alias ‘Yordi’, jefe de La Terraza, se valió de su posición en la Mesa de Paz de Itagüí para presionar a altos mandos policiales.

A pesar de esto, un salvamento de voto por parte del magistrado Misael Rodríguez presentó una postura disidente. Rodríguez argumentó en su salvamento, al cual tuvo acceso El Tiempo, que la denuncia presentaría elementos suficientes para ameritar una investigación preliminar. El magistrado cuestionó la rigidez formal de la decisión, alegando que los hechos denunciados tienen una “relevancia penal” inherente.

