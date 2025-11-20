En las últimas horas se conocieron los resultados de una medición que fue contratada por Alianza Verde que busca establecer sus listas a Senado y Cámara de Representantes.

Uno de los propósitos de la encuesta es definir la cabeza de lista al Senado, que está bastante disputada entre Ariel Ávila (cercano al Gobierno Petro), ‘Jota Pe’ Hernández, del ala opositora, y Jhon Amaya, hermano del gobernador de Boyacá.

En este sentido, según informó El Tiempo, Hernández, quien se hizo elegir desde una posición afín al denominado estallido social de 2022, fue el más favorecido con un 21.8 % de la intención de voto.

El segundo lugar fue ocupado por la senadora María Angelica Lozano con un 14.9 % y en tercer lugar se posicionó Ávila con el 12.4 %. Por su parte, Amaya solo sacó el 5.3%, de acuerdo con el rotativo.

¿’Jota Pe’ Hernández puede aspirar a al presidencia?

Los resultados dejan bien parado a Hernández, quien, pese a recibir críticas por cómo se muestra cercano a congresistas de derecha, podría encabezar la lista al Senado; incluso, le podría alcanzar para resucitar la idea de un candidato propio a la presidencia de la república.

Sin embargo, esa idea provoca divisiones, sobre todo en sectores petristas que no ven con buenos ojos la posición de Hernández frente al Gobierno Nacional, y más teniendo en cuenta que gran parte de la directiva es cercana al Petro.

De esta manera, algunos de los miembros de Alianza Verde tienen intención de apoyar la candidatura de Iván Cepeda, quien ganó la consulta del Pacto Histórico de octubre.

