El senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, presentó un proyecto de ley que busca honrar la memoria del político asesinado, Miguel Uribe Turbay.

Jota Pe Hernández, en su proyecto de ley número 174 de 2025, plantea medidas cuyo objetivo es rendir un homenaje oficial del Congreso y preservar la memoria del magnicidio de Uribe Turbay en el espacio público de Bogotá.

“Es un proyecto de ley de honor para que este congreso y la nación agradezcan y rindan honor al servicio de este hombre valiente. Un padre, un hijo, un hermano, un colombiano que ha perdido su vida; se la arrebataron, sirviéndole a nuestra nación, Colombia”, indicó Hernández en un video en el que presentó el proyecto.

¿Qué lugares tendrían el nombre Miguel Uribe por proyecto de Jota Pe Hernández?

Las acciones especificadas dentro de esta iniciativa incluyen la instalación de una placa conmemorativa en el Capitolio Nacional. Este es un acto de carácter institucional que busca recordar a uno de los políticos más activos de los últimos años en la concepción de nuevas leyes.

Jota Pe Hernández también propone que se asigne el nombre de ‘Salón Miguel Uribe Turbay’ al salón de sesiones de la Comisión Tercera del Senado. Este reconocimiento no es casual, pues el propio Uribe Turbay fue un miembro dinámico y participativo de dicha comisión.

Otros dos reconocimientos que buscan tomar lugar en el espacio público son el cambio de nombre del parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, para llamarse ‘Parque Miguel Uribe Turbay’, y la colocación de una estatua conmemorativa en ese mismo lugar. Estos actos simbólicos aluden a la última y trágica ubicación donde Uribe Turbay fue víctima del atentado que le quitó la vida.

Estas propuestas hacen eco en la sociedad y en el Congreso, pues buscan honrar a Uribe Turbay como un símbolo de respeto, lucha política y legado, en medio de una Colombia profundamente afectada por su trágico asesinato en junio de 2025.

